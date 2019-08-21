Экономика
Потребительские цены в России падают вторую неделю подрядРидус вчера в 09:46
Росстат вторую неделю подряд фиксирует в России снижение потребительских цен. С 13 по 19 августа стоимость товаров и услуг в РФ уменьшилась на 0,1%.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
Обновлено 20 августа в 22:34
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Политика
Трампу не понравился отказ Дании продать Гренландию
«Совершенно секретно»: Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравилось, в какой форме премьер-министр Дании Метте Фредриксен рассказала об отказе Копенгагена продать Гренландию.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Посольство Украины в США обратилось к лидерам G7 по поводу России
Посольство Украины в Соединенных Штатах призвало лидеров стран G7 заставить Россию «уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению».
Обновлено в 04:57
Космос
Специалисты NASA обнаружили похожую на Землю экзопланету
Учёные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нашли экзопланету размером почти с Землю.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие
Пентагон разорвал контракт с Boeing на создание перехватчиков МБР
В Пентагоне объяснили, что разрыв контракта с компанией Boeing произошел в связи с тем, что она провалила порученную ей задачу.
Обновлено в 03:27
Игры
Новый геймплей Cyberpunk 2077 покажут 30 августа
Разработчики из студии CD Projekt RED на официальном сайте Cyberpunk 2077 объявили, что покажут новое 15-минутное геймплейное демо игры во время прямого эфира, который начнётся 30 августа в 21:00 по московскому времени.
Обновлено в 03:55
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Саратову не хватает денег на переселение граждан из аварийных домов
Саратову не хватает собственных средств на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья.
Обновлено в 05:18
Политика
Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля»
112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.
Обновлено в 04:55
Общество
Яндекс.Музыка назвал самые популярные песни в разных городах России
Сервис Яндекс.Музыка запустил плейлисты для крупнейших городов России, состоящие из самых популярных композиций в том или ином регионе.
Обновлено в 04:25
Политика
В Британии снимут документальный фильм о Путине
Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 02:29
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Россияне устроят народный сход после массовой драки с цыганами
В селе Подгорное Кемеровской области пройдет народный сход в связи с конфликтом между цыганами и местными жителями.
Обновлено в 03:23
Политика
Макрон и Трамп попросили Россию вернуться в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение своего американского коллеги Дональда Трампа вернуться к формату G8 ("Большой восьмерки") с участием России.
Обновлено вчера в 03:02
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Суд в третий раз арестовал Галямину
Тверской суд Москвы в третий раз арестовал муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину.
Обновлено в 05:20
Политика
Трамп призвал Россию, Пакистан и Иран активизировать борьбу с ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистан и Ирак со временем должны начать самостоятельно противостоять группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), он также призвал Россию, Турцию, Иран, Пакистан и Индию активизировать свои действия по борьбе с ИГ.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Экономика
«Ромир»: в июле у россиян стало меньше свободных денег
Количество свободных денег у россиян в июле уменьшилось по сравнению с июнем, составив 29,3 тыс. руб, говорится в исследовании холдинга «Ромир», результаты которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 02:40
Культура
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
Квентин Тарантино сделал предложение Даниэле Пик в 2017 году, а 28 ноября 2018 года пара тайно вступила в брак в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
В Москве полиция задержала похоронщика-миллионера
Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном предпринимательстве в сфере ритуальных услуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:02
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12