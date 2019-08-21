Экономика

Потребительские цены в России падают вторую неделю подрядРидус вчера в 09:46

Росстат вторую неделю подряд фиксирует в России снижение потребительских цен. С 13 по 19 августа стоимость товаров и услуг в РФ уменьшилась на 0,1%.
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Потребительские цены в России снизились

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Инфляция и дефляция. Что из этого хорошо, а что плохо?

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В РФ вторую неделю подряд снизились потребительские цены

Интерфаксвчера в 09:09

В России снизились потребительские цены вторую неделю подряд

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Rambler News Serviceвчера в 09:01

Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд

Коммерсантъвчера в 09:54
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Политика

Над Донецком подняли российский флаг

В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
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В Петербурге горит склад на площади 4000 квадратных метров

В МЧС заявили, что в Санкт-Петербурге произошло возгорание на складе. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м.
Обновлено в 09:49
Происшествия

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его страница в Instagram была заблокирована из-за «массированной атаки так называемых интернет-троллей».
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Происшествия

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Происшествия

Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге

Обновлено в 09:17
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
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Общество

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Политика

Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, в связи с чем могли быть изменены имя и фамилия Владимира Путина в выписке из Росреестра, о чем сообщалось в СМИ, но допускает, что это могло быть сделано в интересах безопасности главы государства.
Обновлено в 09:20
Политика

Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).
Обновлено в 09:07
Политика

Президент Путин дал шесть поручений после встречи со студентами УрФУ

Президент России Владимир Путин дал шесть поручений премьеру Дмитрию Медведеву и своему советнику Андрею Фурсенко по итогам июльской встречи со студентами УрФУ.
Обновлено в 09:29
Культура

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Политика

В Кремле подтвердили контакты по обмену удерживаемыми лицами с Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон затронули тему обмена лицами, удерживаемыми на Украине и в России, но не обсуждали конкретных лиц.
Обновлено в 09:17
Политика

В Великобритании снимут сериал о Путине

Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний США

Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
Обновлено 20 августа в 21:54
Происшествия

Следствие завершило работу на месте посадки А321 в кукурузное поле

СК РФ и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 в Подмосковье, сообщает в четверг владелец борта - авиакомпания "Уральские авиалинии".
Обновлено в 07:59
Происшествия

В ЦОДД назвали самое распространенное нарушение ПДД в Москве

Основное нарушение ПДД в Москве - превышение скорости, рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Ингушетии восемь человек пострадали в массовой драке со стрельбой

Обновлено в 09:41
Футбол

«Реал» в Париже провел переговоры с «ПСЖ» по Неймару

Обновлено в 08:48
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Единоборства

Украинец Усик проведет бой с россиянином Федосовым

Украинский боксер Александр Усик в дебютном бою в супертяжелом весе встретится с россиянином Андреем Федосовым, сообщает BoxingScene.
Обновлено в 04:24
Политика

Песков: Россия не ставит самоцелью возвращение к G8

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в страна не ставит себе цель вернуться в состав G8.
Обновлено в 09:56
Кино

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров года

Журнал Forbes опубликовал свой традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актёров.
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Музыка

Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни

Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен По ее словам, песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максимом Фадеевым, она исполнять не будет.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ

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Политика

В Кремле прокомментировали иск метро к организаторам акции 27 июля

Иск Московского метрополитена к организаторам несогласованной акции 27 июля не выходит за рамки закона и имеет право на существование, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:10
Общество

Руководитель департамента региональной безопасности Москвы оказался владельцем незадекларированной квартиры за 200 млн

Руководитель департамента региональной безопасности Москвы оказался владельцем незадекларированной квартиры за 200 миллионов рублей.
Обновлено в 09:31
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено 20 августа в 22:59
Финансы

В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн

Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).
Обновлено вчера в 20:52
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