Энергетика
Потребительские цены на бензин в России снизились на 0,1%Коммерсантъ 12:51
В Москве и Санкт-Петербурге бензин в марте подешевел на 0,1%. «Потребительские цены на бензин автомобильный в марте 2019 года в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 2,7 раза (в марте 2018 года — в 2,2 раза)»,— сообщает Росстат.
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