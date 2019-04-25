Потребительские цены на бензин в России снизились на 0,1%Коммерсантъ 12:51

В Москве и Санкт-Петербурге бензин в марте подешевел на 0,1%. «Потребительские цены на бензин автомобильный в марте 2019 года в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 2,7 раза (в марте 2018 года — в 2,2 раза)»,— сообщает Росстат.

Потребительские цены на бензин в России снизились на 0,1%

Экономика и жизнь

Происшествия На Шри-Ланке задержали трех человек с килограммом взрывчатки Три человека со взрывчаткой задержаны недалеко от железнодорожной станции в шри-ланкийской столице Коломбо.

Автоспорт Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".

Политика Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах ликвидации природных пожаров на территории Забайкальского края.

Экономика В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.

Экономика Медведев поручил увеличить долю оплаты труда до 60% Вопрос о возможных мерах по увеличению доли оплаты труда в структуре валового внутреннего продукта в кабмине начнут обсуждать уже в мае.

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Общество Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.

Авто Новый кроссовер Honda BR-V представили официально В стенах автосалона в Джакарте японская Honda представила свой обновлённый недорогой кроссовер BR-V.

Шоу-бизнес Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.

Политика Небензя объяснил Совбезу ООН цель указа по паспортам для жителей ЛДНР Решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям Донбасса связано прежде всего с желанием помочь людям в сложной ситуации, заявил на Совбезе ООН постпред РФ Василий Небензя, отметив при этом, что Москва берет на себя значительные экономические обязательства.

Шоу-бизнес Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.

Космос В России разработали сверхбыструю схему полетов к МКС Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разработала одновитковую схему полета, которая предполагает сближение корабля с МКС примерно через два часа.

Общество Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.

Политика На Украине принят закон об исключительности украинского языка Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Происшествия Трехкратный чемпион КХЛ ответит за избиение девушки Бывший форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов предстанет перед судом за избиение девушки в ходе конфликта на дороге.

Кино Перенесший инсульт Федор Добронравов вышел в свет Многие забеспокоились, ведь год назад мужчина перенес инсульт и долго восстанавливался.

Происшествия Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.

Футбол Дерби Италии. Без интриги "Интер" нестабилен, имеет серию из четырех матчей без поражений, но чередовал ничьи и победы.

Экономика Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.

Здоровье Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.

Политика МИД России назвал приговор Бутиной «откровенным политическим заказом» Приговор, вынесенный американскими властями россиянке Марии Бутиной — позорное пятно на судебной системе США, которая «беспрекословно выполнила откровенный политический заказ».

Происшествия На горящем заводе «Красмаш» в Красноярске обрушилась кровля Обрушение кровли произошло в горящем корпусе оборонного завода «Красмаш» в Красноярске.

Политика Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.