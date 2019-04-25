Потребительские цены на бензин в России снизились на 0,1%Коммерсантъ 12:51

В Москве и Санкт-Петербурге бензин в марте подешевел на 0,1%. «Потребительские цены на бензин автомобильный в марте 2019 года в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 2,7 раза (в марте 2018 года — в 2,2 раза)»,— сообщает Росстат.

Потребительские цены на бензин в России снизились на 0,1%

Экономика и жизнь

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