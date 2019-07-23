Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальнымLenta.ru 06:00
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании. По словам экспертов, причиной такого резкого роста мог стать недоучет мигрантов в 2018 году.
Читать в источнике
Оценить85
с чего всё началось
Миграционный приток населения в России составил 98 тыс. человек за январь—апрель 2019 года, говорится в докладе (.pdf) экспертов Института Гайдара и РАНХиГС.Коммерсантъ07:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Наука
Корабль эпохи Возрождения нашли на дне Балтийского моря
Британские ученые обнаружили на дне Балтийского моря корабль эпохи Ренессанса, сохранившийся практически в идеальном состоянии.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на борту
Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту.
Обновлено в 10:18
Спорт
Загитова показала фрагмент короткой программы нового сезона
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своём Instagram-аккаунте опубликовала видео, на котором запечатлён фрагмент её новой короткой программы.
Обновлено в 09:41
Наука
Ученые рассказали о простом способе хорошо выспаться
Обновлено 21 июля в 07:28
Экономика
Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотеки
«При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия
«Минеры» пути следования кортежа Путина в Екатеринбурге задержаны
На днях, в Екатеринбурге задержаны «Минеры» пути следования кортежа Путина, сообщает Знак.ком, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:08
Здоровье
У петербурженки родилась четверня
37-летняя Оксана родила четверых детей за раз — трех сыновей и дочь.
Обновлено в 11:32
Футбол
«Ростов» выступил с заявлением в связи с избиением фанатов «Спартака»
"Ростов" опубликовал официальное заявление после инцидента, произошедшего с болельщиками "Спартака" после матча второго тура чемпионата России.
Обновлено в 04:15
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Экономика
Самой дорогой страной Европы стала Исландия
На субарктическом острове в 2018 году потребительские цены были в среднем на 56% выше, чем в остальной Европе.
Обновлено 21 июля в 03:09
Происшествия
В Москве ликвидировали пожар в общежитии Росгвардии
Пожар в общежитии Росгвардии на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:34
Космос
Хиппи-миллиардер обещает через год открыть космос для туристов
Обновлено в 09:00
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
Обновлено в 12:02
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Общество
Госдума обсудит сроки завершения «дачной амнистии»
Поправками ко второму чтению срок «дачной амнистии» сокращен — первоначальная редакция предполагала продление упрощенного порядка оформление недвижимости до 1 марта 2022 года.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав
В реестр попадут и граждане, лишенные родительских прав. Таким образом, Госдума приняла закон, который предложил президент РФ в 2017 году.
Обновлено в 05:32
Авто
Kia представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии
Медики уточнили, что девочке удалось сохранить левую руку, однако из-за повреждения нервов она не может ей двигать, а восстановление может занять «очень длительное время».
Обновлено в 11:05
Футбол
Неймар включен в состав «ПСЖ» на предсезонный тур в Китае
«ПСЖ» опубликовал состав команды для участия в летнем предсезонном туре в Китае. В список из 33 футболистов включен нападающий Неймар.
Обновлено в 11:17
Политика
Уволена министр здравоохранения Астраханской области
Кто будет назначен на ее место, пока неизвестно. Ольга Сергеевна работала министром с зимы прошлого года.
Обновлено в 09:32
Футбол
Гацкан перешел в «Крылья Советов»
Обновлено в 08:26
Музыка
Кристина Агилера упала во время своего концерта в Санкт-Петербурге
Кристина Агилера представила свою новую шоу-программу в Санкт-Петербурге. Во время концерта певица неожиданно оступилась и упала.
Обновлено в 09:01
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30