Экономика

Поток мигрантов в Россию признали аномальнымLenta.ru 06:00

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании. По словам экспертов, причиной такого резкого роста мог стать недоучет мигрантов в 2018 году.
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с чего всё началось
Миграционный приток населения в России составил 98 тыс. человек за январь—апрель 2019 года, говорится в докладе (.pdf
) экспертов Института Гайдара и РАНХиГС.
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