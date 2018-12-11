Футбол

Потерявший в детстве семью игрок «Спартака» снялся в кино
News.ru
04:09

Футболист «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме вместе с актёром и болельщиком «красно-белых» Дмитрием Назаровым. Картина называется «Верить и мечтать». Фильм посвящён воспитанникам дома-интерната, которые мечтают стать профессиональными футболистами.
News.ru04:09

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Бренд «Снегурочка» Монди СЛПК стал героем фильмов

Комиинформ06:35

Ещенко вместе с Назаровым снялся в фильме (видео)

Советский спорт00:30

«Верить и мечтать». Ещенко снялся в музыкальном фильме о себе

Sport24.ruвчера в 20:57

Ещенко и Назаров снялись в музыкальном фильме

Чемпионатвчера в 15:38

Ещенко снялся в музыкальном фильме о самом себе

Soccer.ruвчера в 13:59

Ещенко снялся в музыкальном фильме о самом себе. Дмитрий Назаров сыграл директора

Спорт-Экспрессвчера в 13:47

Про Ещенко вышел музыкальный фильм. В картине сыграл актер и фанат «Спартака» Назаров

Бомбардир.рувчера в 13:58
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Футбол

«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.
Обновлено в 08:35
Футбол

Солари: «Реал» полностью сконцентрирован на игре с ЦСКА

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари заявил, что на данный момент команда полностью сфокусирована на матче заключительного, шестого тура Лиги чемпионов с московским ЦСКА.
Обновлено в 08:11
Футбол

«Енисей» на сборах запланировал восемь контрольных матчей

На сборах запланировано восемь контрольных матчей, информация о соперниках появится позднее.
Обновлено в 08:01
Футбол

Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «Манчестер Юнайтед»

Футболист сборной России Денис Черышев вошел в заявку испанской "Валенсии" на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный микроблог "летучих мышей" в Twitter.
Обновлено в 08:22
Футбол

Гвардиола: «Расизм есть повсюду, не только в футболе»

Обновлено в 08:25
Футбол

«Рубин» поздравил Бухарова со свадьбой

Нападающий "Рубина" Александр Бухаров сыграл свадьбу. Клуб поздравил его с этим событием.
Обновлено в 08:07
Футбол

Дзюба досрочно отправился в отпуск и не сыграет со «Славией»

Нападающий петербургского клуба «Зенит» получил разрешение на досрочный отпуск. Соответствующую информацию сообщил Sport24.
Обновлено в 08:25
Футбол

Головин пропустит матч Лиги чемпионов против «Боруссии»

Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин не примет участие в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии".
Обновлено в 06:24
Футбол

«Молодёжка» узнала соперников для отбора на Евро-2021

Молодёжная сборная России по футболу на отборочной стадии к чемпионату Европы в 2021 году сыграет с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.
Обновлено в 07:23
Футбол

Ариц Адурис забил в 14-м сезоне Примеры подряд

В поединке чемпионата Испании форвард «Атлетика» Ариц Адурис стал героем матча – он забил победный гол в ворота «Жироны», реализовав пенальти.
Обновлено в 05:45
Футбол

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» отложено до февраля

Лондонский «Тоттенхэм» до конца года на новый домашний стадион не переедет.
Обновлено в 06:56
Футбол

Ла лига продолжит отстаивать право проводить матчи в США

Испанская ла лига выступила с заявлением в связи с отказом "Барселоны" от проведения игры чемпионата Испании с "Жироной" в Майами.
Обновлено в 06:26
Футбол

Кинтеро хочет вернуться в Европу

Полузащитник "Ривер Плейта" Хуан Кинтеро хочет вернуться в Европу, сообщает Marca.
Обновлено в 07:52
Футбол

Каррагер: «Клопп оказался даже лучше, чем я о нём думал»

Клопп оказался в моих глазах даже лучше, чем я думал раньше. Это благодаря нынешнему сезону.
Обновлено в 06:42
Футбол

«Эвертон» предложит 40 млн евро за форварда «РБ Лейпцига»

Форвард "РБ Лейпцига" Жан-Кевин Огюстен имеет вариант продолжения карьеры в АПЛ.
Обновлено в 07:47
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Российский футболист, защитник московского «Спартака».
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