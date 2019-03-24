Происшествия
Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в портРБК 11:57
По информации телекомпании, с Viking Sky эвакуировали около 500 из 1373 человек. Остальных доставили на берег на лайнере. Круизный лайнер потерял ход из-за отказа двигателей 22 марта.
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