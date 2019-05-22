Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНРLenta.ru 06:35
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается на официальной странице ООС в Facebook в среду, 22 мая.
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