Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНРLenta.ru 06:35

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается на официальной странице ООС в Facebook в среду, 22 мая.

Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

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