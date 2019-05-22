Армия и оружие

Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНРLenta.ru 06:35

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается на официальной странице ООС в Facebook в среду, 22 мая.
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Потерявшиеся бойцы ВСУ оказались в плену у ополченцев Донбасса

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На территории ДНР задержали восемь украинских военных

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Украинские военные случайно заехали в ДНР и попали в плен

URA.Ru06:22

«Хоть покушают немного»: Попавшим по своей ошибке в плен украинцам пророчат отдых в Донбассе

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Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса

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Киев сообщил о задержании восьми украинских военнослужащих в ДНР

РБК07:39

Украинские военные заявили, что ополченцы задержали восемь силовиков

РИА Новости04:30
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 11:03, Ашберн

Украинский взвод угодил в плен к ополченцам Донбасса

Вести.UZ04:17
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 11:03, Ашберн
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит по заказу холдинга РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
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Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
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Политика

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По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление.
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Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом

Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
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Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере

Обновлено в 10:39
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку

В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека сообщили, что содержащийся в СИЗО бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун объявил о прекращении голодовки.
Обновлено в 08:33
Футбол

Гризманн появился на обложке ЛГБТ-журнала

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн стал главным героем свежего номера журнала Têtu, освещающего новости ЛГБТ.
Обновлено вчера в 14:18
Армия и оружие

РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»

Обновлено в 07:33
Авто

Ford отзывает в России более 14 тыс. кроссоверов Explorer

Компания Ford отзывает с российского рынка для ремонта 14 576 кроссоверов Explorer.
Обновлено в 10:39
Авто

Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera

Всего Aston Martin планирует выпустить 50 экземпляров «джеймсбондовского» DBS Superleggera.
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Политика

Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
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Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
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52-летняя певица Наталья Штурм снялась топлес

52-летняя певица без одежды сфотографировалась, позируя к камере спиной.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Хоккей

Защитник Артем Зуб внесен в заявку сборной России

Тренерский штаб сборной России по хоккею заполнил последнее вакантное место в составе. На матч плей-офф заявлен защитник Артем Зуб.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
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Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Обновлено в 06:23
Общество

Улюкаев решил развестись с женой

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником

Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
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Минздрав признался, сколько россиян умерли от врачебных ошибок в прошлом году

Почти 5% россиян в 2018 году умерли из-за неправильно поставленных диагнозов.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны

Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Экономика

Официальная безработица в РФ выросла в первом квартале сразу на 20%

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в первом квартале этого года официальная безработица выросла на 20%, основная причина - повышение пособий.
Обновлено в 09:34
Политика

Представитель Зеленского ответил на отказ Рады обсуждать законы

Президент Украины наделён только правом законодательной инициативы, заявил представитель Владимира Зеленского Руслан Стефанчук.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Родные Началовой раздают ее вещи

Семья покойной певицы Юлии Началовой раздает ее вещи. Об этом сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:40
Музыка

Умер солист Alabama 3 и автор музыки к «Клану Сопрано» Джейк Блэк

Группа Alabama 3 была создана в 1995 году в Брикстоне, играла смесь эйсид-хауса и кантри, выпустила 12 альбомов, но самой известной стала их песня "Woke Up This Morning", звучавшая на открывающих титрах сериала "Клан Сопрано".
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Армия и оружие

В ООН указали на критически высокий риск начала ядерной войны

"Риски применения ядерного оружия из-за разных факторов теперь выше, чем когда-либо после Второй мировой войны", - говорит Дван.
Обновлено в 10:54
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