Армия и оружие
Украинские военные заявили, что ополченцы задержали восемь силовиковРИА Новости 04:30
Украинские военные заявили, что грузовик с силовиками отклонился от маршрута и попал на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, в результате ополченцы задержали восемь силовиков.
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Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Опрос: Более 70% украинцев хотят разогнать Верховную Раду
В результате опроса 2000 совершеннолетних респондентов, который проводился с 16 по 21 мая, выяснилось отношение электората к VIII созыву парламента.
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В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
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Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ).
Обновлено вчера в 16:37
Экономика
Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией
Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
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Екатерина Климова сопровождала мальчика на мероприятии вместе с бывшим мужем. На выпускной она привела и дочку Беллу.
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Экономика
Суд по иску «Русала» взыскал с «Юнипро» 24 млн рублей
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Общество
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Обновлено в 01:34
Политика
В БПП отказались поддержать законопроект о выборах в Раду
Крупнейшая в Верховной раде фракция «Блок Петра Порошенко» не намерена поддерживать законопроект о парламентских выборах на Украине.
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Глава партии «Слуга народа» назначен замглавы СБУ
Владимир Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» Ивана Баканова первым заместителем руководителя Службы безопасности Украины.
Обновлено в 06:00
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана Азара
Обновлено в 05:45
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Транспорт
ЦОДД рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок в центр
Центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал горожанам в среду отказаться от поездок в центр города на автомобилях.
Обновлено в 05:41
Культура
Писательница из Омана стала лауреатом Международной Букеровской премии
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Первомайское шествие в Петербурге обсудили на заседании ЗакСа
Как пишет издание «Невские Новости», о подробностях первомайского марша рассказал уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.
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Гаджеты
Apple представила новый MacBook Pro
Apple на своем сайте представила новый MacBook Pro с процессорами Intel восьмого и девятого поколений.
Обновлено в 02:30
Экономика
Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр
Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
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39-летняя Виктория Боня поучаствовала в новой фотосессии: на снимке девушка запечатлена в платье собственного бренда.
Обновлено в 04:06
Экономика
В России планируют выпускать ароматные вагоны
Обновлено в 05:23
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Культура
К 150-летию со дня рождения Распутина снимут «документальный детектив»
Документальный детектив об убийстве Григория Распутина собирается снять телеведущий, путешественник и историк Олег Шишкин к 150-летию со дня рождения одного из самых загадочных персонажей российской истории, которое отмечают в этом году.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
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Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
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Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
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Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено вчера в 08:30
Армия и оружие
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Обновлено в 04:50
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по вопросу проведения переговоров с Россией.
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Экономика
ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот
Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
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