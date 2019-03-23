Происшествия
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт НорвегииLenta.ru 13:18
Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP. Лайнер, на борту которого остаются 436 пассажиров и 458 членов экипажа, сопровождали один буксир и два судна.
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Следком проверяет данные о подмосковном тренере-педофиле
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Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.
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Маас заявил о невозможности разрешения кризиса в САР без России
Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Welt am Sonntag заявил, что политическое разрешение кризиса в Сирии невозможно без участия России.
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Политика
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В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
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Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
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В Сети показали фото BMW X5 M без камуфляжа
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