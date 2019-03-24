Происшествия
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт НорвегииLenta.ru 13:18
Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP. Лайнер, на борту которого остаются 436 пассажиров и 458 членов экипажа, сопровождали один буксир и два судна.
Читать в источнике
Оценить474
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
Футбол
«Барселона» готова отпустить Силлесена за 50 миллионов евро
Голкипер "Барселоны" Яспер Силлесен может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Обновлено в 06:55
Происшествия
На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:28
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.
Обновлено в 14:15
Кино
Американские школьники поставили пьесу по фильму «Чужой»: видео
В американском городе Северный Берген (штат Нью-Джерси) учащиеся одной из школ поставили спектакль по знаменитому фильму ужасов режиссера Ридли Скотта «Чужой».
Обновлено в 15:59
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Здоровье
Благовещенцам на улице раздали ромашки
Населению раздавали памятки о профилактике туберкулеза и белые ромашки.
Обновлено в 04:09
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Россия сможет получить «украинские» FGM-148 Javelin
Обновлено в 05:52
Футбол
Черчесов рассказал о настрое сборной перед игрой с Казахстаном
24 марта российская сборная одержала победу над командой Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Игра прошла в Нур-Султане.
Обновлено в 12:47
Путешествия
Названы страны, куда сложнее всего получить визу
Пакистан, хотя и находится ближе к России, но здесь свои порядки в получении визы.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой написала умершей маме письмо
12-летняя дочь скончавшейся певицы Юлии Началовой Вера написала ей письмо. Об этом рассказал Виктор Началов, отец Юлии.
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро
В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ повредили жилой дом в Доломитном
Глава городской администрации Горловки Иван Приходько подтвердил информацию о миномётном обстреле Доломитного, а также заверил, что обе женщины не пострадали в результате вооружённой агрессии украинской армии.
Обновлено в 13:18
Технологии
В Петербурге проходят испытания атомного ледокола «Лидер»
Проект корабля был разработан специалистами Центрального конструкторского бюро «Айсберг».В настоящее время известно, что «Лидер» по размерам будет в два раза превышать атомный ледокол «Арктика».
Обновлено в 11:44
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.
Обновлено в 16:33
Футбол
Определились все участники Кубка Африки-2019
Сборная ЮАР обыграла Ливию (2:1) в заключительном матче квалификации Кубка Африки и вышла в финальную часть турнира.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
Источник назвал цель прилета российских самолетов в Венесуэлу
Российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для участия в двусторонних консультациях.
Обновлено в 14:43
Политика
МИД Израиля анонсировал подписание Трампом документа по Голанам
Исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 14:10
Происшествия
КАД заволокло чёрным дымом от пожара на Волхонском шоссе
Клубы густого чёрного дыма распространились на большой площади и, по словам очевидцев, долетели до КАД.
Обновлено в 11:50
Общество
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Политика
NBC: в администрации Трампа произошел раскол из-за Ирана
Телеканал NBC сообщил о расколе в американской президентской администрации по вопросу действия санкций против Ирана. по данным канала, оппоненты не могут прийти к соглашению относительно того, насколько сильными должны быть рестриктивные меры.
Обновлено в 14:02
Авто
Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники
Редкий рейтинг "бессмертных" обходится без легендарной линейки рядных шестицилиндровых моторов Toyota JZ – это вообще одни из самых надежных и прославленных японских двигателей, которые знамениты во всем мире.
Обновлено 22 марта в 06:18
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Лиза Триандафилиди разводится спустя четыре месяца после свадьбы
Лиза Триандафилиди сегодня сообщила новость, которая ошарашила ее поклонников — она разводится после четырех месяцев замужества.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Япония закупит конвертопланы США для зарубежных спасательных операций
Правительство Японии планирует закупить американские конвертопланы CV-22 Osprey для спасения японских граждан, а также для спецопераций своих Сил самообороны за рубежом.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве
Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Обновлено в 10:51
Спорт
Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира
Обновлено в 11:53