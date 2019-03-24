Происшествия

Лайнер Viking Sky прибыл в портГазета.Ru вчера в 11:41

Норвежский круизный лайнер Viking Sky с отказавшим в море двигателем прибыл в порт города Молде, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию местного телевидения. Отмечается, что паром был доставлен в порт при помощи буксировочного судна и двух других судов.
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Почти 30 человек обратились к врачам после ЧП с лайнером Viking Sky

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Более 10 пострадавших на лайнере Viking Sky госпитализированы

Газета.Ruвчера в 15:20

Судно Viking Sky прибыло в порт Молде

ТАССвчера в 11:36

Круизный лайнер Viking Sky, у которого возле побережья Норвегии отказали двигатели, отбуксировали в порт города Молде

Эхо Москвывчера в 12:32

Потерпевший бедствие паром Viking Sky прибыл в порт в Молде

РИА Новостивчера в 12:18

Лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт Мольде

Интерфаксвчера в 15:54

Судно Viking Sky прибыло в порт норвежского Молде

Говорит Москвавчера в 11:39
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Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча сборных Казахстана и России (0:4) во втором туре отборочного цикла Евро-2020.
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Еще каких-то 2 года назад третий ряд сидений был неоправданной роскошью и встречался в небольшом количестве моделей, но сегодня россияне могут приобрести даже бюджетные машины, рассчитанные для перевозки 7 человек.
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На юге Москвы джип насмерть сбил пешехода

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В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
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В Екатеринбурге вспомнили снесенную телебашню

Сегодня в Екатеринбурге был проведен пикет в память о снесенной в прошлом году телебашни в центре города.
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Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив

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Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в наркоторговле под Дмитровом и изъяли у него прядка 7 кг амфетамина.
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Неизвестный в приморском городе Находка ворвался в кафе с бензопилой

Полиция Приморья проводит проверку по видеозаписи, где неизвестный ворвался в одно из кафе города Находка и угрожал его посетителям бензопилой.
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В Минобрнауки анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах

В Минобрнауки России заявили, что в 2019 году по некоторым специальностям высшего образования планируется увеличение количества бюджетных мест.
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«Руки вверх» и «Отпетые мошенники» приехали в Благовещенск

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«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели.
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Совсем скоро в британской королевской семье состоится долгожданное пополнение — супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл станет мамой.
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Сборная Германии обыграла команду Нидерландов в матче отбора ЧЕ-2020

Сборная Германии одержала победу над командой Нидерландов со счетом 3:2 в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк

Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».
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Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра

Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
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Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».
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В Орске 16-летняя девочка погибла под поездом во время селфи

Как выяснили правоохранители, ради красивого фото для социальных сетей 16-летняя девочка вместе со своим несовершеннолетним родственником отправилась на железнодорожные пути.
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