Происшествия
Лайнер Viking Sky прибыл в портГазета.Ru вчера в 11:41
Норвежский круизный лайнер Viking Sky с отказавшим в море двигателем прибыл в порт города Молде, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию местного телевидения. Отмечается, что паром был доставлен в порт при помощи буксировочного судна и двух других судов.
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По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
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Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча сборных Казахстана и России (0:4) во втором туре отборочного цикла Евро-2020.
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Липинец победил Питерсона в США
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Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.
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Авто
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Еще каких-то 2 года назад третий ряд сидений был неоправданной роскошью и встречался в небольшом количестве моделей, но сегодня россияне могут приобрести даже бюджетные машины, рассчитанные для перевозки 7 человек.
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На юге Москвы джип насмерть сбил пешехода
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Спорт
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
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Решение самым серьезным образом повлияет на их поставки в Россию, притом что доля импорта таких товаров в зависимости от категории доходит до 90%, опасаются в Danone.
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Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
В Екатеринбурге вспомнили снесенную телебашню
Сегодня в Екатеринбурге был проведен пикет в память о снесенной в прошлом году телебашни в центре города.
Обновлено вчера в 08:25
Армия и оружие
Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив
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Шайба Анисимова помогла «Чикаго» обыграть «Колорадо»
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Путешествия
Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
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Происшествия
Полицейские изъяли 7 кг амфетамина у наркоторговца в Подмосковье
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в наркоторговле под Дмитровом и изъяли у него прядка 7 кг амфетамина.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Неизвестный в приморском городе Находка ворвался в кафе с бензопилой
Полиция Приморья проводит проверку по видеозаписи, где неизвестный ворвался в одно из кафе города Находка и угрожал его посетителям бензопилой.
Обновлено в 00:48
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Обновлено 23 марта в 22:38
Общество
В Минобрнауки анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах
В Минобрнауки России заявили, что в 2019 году по некоторым специальностям высшего образования планируется увеличение количества бюджетных мест.
Обновлено в 00:00
Музыка
«Руки вверх» и «Отпетые мошенники» приехали в Благовещенск
В Хабаровске концерт прошел 23 марта. В Благовещенске группы выступят сегодня, 25 марта, в Grand Arena Ostrova в 20.00.
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Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Дочь маршала Конева решила не судиться с Comedy Woman
Обновлено вчера в 16:38
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл потратили $4 миллиона на ремонт своего дома
Совсем скоро в британской королевской семье состоится долгожданное пополнение — супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл станет мамой.
Обновлено вчера в 13:56
Футбол
Сборная Германии обыграла команду Нидерландов в матче отбора ЧЕ-2020
Сборная Германии одержала победу над командой Нидерландов со счетом 3:2 в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Запущенная из Газы ракета попала в дом в центре Израиля
Запущенная из сектора Газа ракета попала в дом в мошаве Мишмерет в центральной части Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба полиции округа Шарон.
Обновлено в 00:17
Экономика
Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк
Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра
Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
Когда регионы пересчитают пенсии?
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Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Концерт петербургской группы «Црвених Цветова» сорвали в Оренбурге
Обновлено вчера в 11:01
Экономика
Utair попросил банки списать более 30 млрд рублей долгов
Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».
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Происшествия
В Орске 16-летняя девочка погибла под поездом во время селфи
Как выяснили правоохранители, ради красивого фото для социальных сетей 16-летняя девочка вместе со своим несовершеннолетним родственником отправилась на железнодорожные пути.
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