Общество
Kazanfirst.ruПотери мирового ВВП из-за квалификационной ямы составляют 5 трлн долларов ежегодно
Организаторы видят решение проблемы квалификационной ямы в трех составляющих - навыки сотрудника, мотивация и возможности.
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Потери мирового ВВП из-за квалификационной ямы составляют 5 трлн долларов ежегодно
Kazanfirst.ruвчера в 07:24
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Общество
Пельмень Кондольский из Троицка собирается сменить имя
Челябинск Сегодня 04:43
Армия и оружие
ВВС Индии получили последний самолёт Boeing C-17A Globemaster III
Контракт на поставку ВВС Индии десяти тяжелых военно-транспортных самолетов Boeing C-17A Globemaster III был заключен в июне 2011 года.
Военное обозрение 08:58
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели новый истребитель Су-57
Отмечается, что президенты поднялись по специальной лестнице и осмотрели кабину.
Газета.Ru 08:45
Политика
Начал действовать новый пакет санкций США против России
Начал действовать второй пакет антироссийских санкций США, которые были введены из-за так называемого дела об отравлении Скрипалей, информирует РИА Новости.
Капитал страны вчера в 01:30
Футбол
В Сербии футболист забил гол и спровоцировал массовую драку
В понедельник в матче первой лиги Сербии произошла массовая потасовка футболистов, спровоцированная голом игрока «Металаца» Николой Гробовичем.
МК-Спорт 06:42
Спорт
Логинов сообщил, что подпишет контракт с СБР
Биатлонист Александр Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом 27 августа сообщает «Матч ТВ».
REGNUM 07:26
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Экономика
Глава ФАС не испытывает восторга по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»
Артемьев уточнил, что сделка может быть одобрена, если после слияния совокупная доля сервиса "Яндекса" не превысит 50% рынка.
РИА Новости 02:24
Шоу-бизнес
Роман Гриценко прилетел на Бали для участия в шоу «План Б»
StarHit.ru вчера в 14:00
Технологии
На Белоярскую АЭС поставили первую партию топлива «АЭС будущего»
ТВЭЛ (входит в "Росатом") поставила на Белоярскую АЭС первую партию смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 04:40
Общество
Москвичам пообещали летнюю погоду осенью
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в начале осени, передает агентство городских новостей "Москва" .
Газета.Ru 07:17
Армия и оружие
Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019
Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.
ТАСС 03:50
Общество
Минпромторг предложил начать маркировку воды с октября
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.
Интерфакс 08:20
Происшествия
Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку
В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
Газета.Ru 06:38
Политика
Лидеры G7 поссорились с Трампом из-за России
Expert.ru вчера в 15:22
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Общество
В России штрафы за нарушение ПДД могут разрешить обжаловать онлайн
Минкомсвязи планирует в 2020 году запустить в тестовом режиме сервис по обжалованию штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) через единый портал госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Максима Паршина.
REGNUM 01:36
Общество
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
Российские железные дороги (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Экономика
Беглов: расходы на социальные цели в бюджете Петербурга составят 73%
Правительство Санкт-Петербурга планирует направить на социальные цели 73% городского бюджета, сообщил во вторник врио губернатора Александр Беглов, выступая на предвыборных дебатах по вопросам социальной политики.
ТАСС 03:42
Футбол
ФК «Краснодар» сыграет сегодня с «Олимпиакосом»
ЮГ Times 09:18
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Происшествия
Громкое дело врача-гинеколога из Новой Ляли вернули в прокуратуру
Медицинского работника обвиняют в незаконном обороте и сбыте наркотических средств Новолялинский райсуд Свердловской области вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога Олега Баскакова, который обвиняется в незаконном обороте и сбыте наркотических средств пациентке.
АиФ Урал 08:02
Космос
Роскосмос лишит робота «Федора» ног
Как сообщил глава Роскосмоса Виктор Рогозин, второе поколение робота «Федор» будет не так похоже на человека — например, ноги ему заменят другие технологии.
Невские Новости 06:45
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на оскорбления его супруги, к которым присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару.
ФАН вчера в 09:35
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Политика
Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве
Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
RT на русском 08:55
Политика
Закрытые соцопросы показали вероятность выборов без вторых туров
В Ставропольском крае негативно сказаться на итогах выборов могут публикации в СМИ, которые пишут об отсутствии результатов работы губернатора Владимира Владимирова (баллотируется на второй срок) и негативной ситуации в социально-экономической сфере региона, ссылается на данные исследования второй источник РБК.
РБК 06:28