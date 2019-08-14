Экономика

Потери экономики России от санкций оценили в 800 миллиардовРепортер64 вчера в 05:29

Потери российской экономики от западных санкций оценили в более чем 800 млрд рублей в ценах 2011 года. При этом, санкции повлияли на экономику страны, но не были единственной причиной рецессии 2015 года.
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с чего всё началось

Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд

В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата.
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Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян

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Общество

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В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
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В Торонто простились с Аллой Вербер

У 61-летней Вербер диагностировали менингококковый сепсис. Сегодня фэшн-директора ЦУМа похоронили в канадском Торонто.
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Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

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Ранее Когогина выступила с новой инициативой, которая запретит эксплуатацию старых автомобилей.
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Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

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Экономика

Социологи выявили рост доли заемщиков с проблемами при погашении кредитов

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Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

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Общество

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Снижение смертности составило более 3%. По данным Росстата, естественная убыль населения за январь-июнь текущего года составила почти 199 тыс человек против 164 тыс в 2018 году.
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Ученые представили эффективные способы борьбы с тревожностью

За последнее время увеличилось количество людей, жалующихся на тревожное расстройство.
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Футболист «Торпедо» перебросил вратаря ударом пяткой

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В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России

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Opel тестирует новый трехрядный внедорожник

Все, что есть в нашем распоряжении о новом трехрядном SUV Opel сейчас — шпионские снимки и пока еще не подтвержденные предположения.
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Причины невозможности эксплуатации электромобилей в России

На территории России осуществляется разработка проекта бюджетной версии электромобиля Zetta, которая происходит при поддержке Минпромторга.
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Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
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Собору Парижской Богоматери грозит обрушение

Собору Парижской Богоматери грозит обрушение, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Минкультуры Франции.
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