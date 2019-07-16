Экономика
Потери экономики России от гибели пчел оценили в 1 трлн рублейКоммерсантъ 08:39
Глава комитета Николай Николаев пообещал обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию гибели пчел, а также об использовании контрафактных химикатов. О том, что причиной гибели пчел могли стать именно пестициды, заявили в Россельхознадзоре.
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с чего всё началось
Председатель правления Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан на совещании отметил, что опыление сельхозкультур на 90% зависит от пчел, их массовая гибель скажется на производстве.Интерфакс06:25
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Заболеваемость ОРВИ в Казани достигла эпидемического порога
Уровень заболеваемости достиг эпидемического порога.
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Экономика
Mail.ru Group нашла партнера для развития киберспортивного бизнеса
Интернет-компания Mail.ru Group договорилась о передаче 51% в киберспортивном холдинге Esforce производителю гоночных компьютерных игр Modern Pick, рассказал «Ведомостям» представитель Mail.ru Group.
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Гаджеты
У NVIDIA пока нет планов по выпуску GeForce RTX 2080 Ti SUPER
Представитель сайта TweakTown в ходе презентации линейки GeForce RTX SUPER спросил у вице-президента NVIDIA Джеффа Фишера, стоит ли ждать появления модели Ti SUPER.
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Общество
Медведев оценил ход благоустройства Тулы
Во вторник, 16 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в Тулу, чтобы посмотреть, как может меняться российский город, когда местные власти основательно берутся за его благоустройство.
Обновлено в 08:55
Футбол
«Арсенал» объявил о трансфере Довбни
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Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
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Транспорт
Большегрузы вернутся с «Тавриды» на старую дорогу
Как передает «Крымская газета», для обеспечения безопасности на трассе «Таврида» министерство транспорта перенаправило движение большегрузов с трассы на старую дорогу через Приморскую развязку в районе Феодосии, обратно на «Тавриду» они будут выезжать уже за Белогорском.
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Происшествия
Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию
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Происшествия
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Происшествия
В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда
В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:08
Общество
Россияне увидят лунное затмение
Обновлено вчера в 23:59
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах
Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представляться
Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено в 08:31
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Политика
Общественные наблюдатели будут присутствовать на заседаниях окружных комиссий в Москве
"На всех заседаниях окружных избирательных комиссий будут присутствовать наблюдатели от общественного штаба, а также представители Мосгоризбиркома, как это было заявлено вчера", - сказал Венедиктов.
Обновлено в 07:37
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Сестра Влада Топалова Алина беременна и выходит замуж
Напомним, что в октябре прошлого года Влад Топалов сыграл шикарную свадьбу в солнечной Италии.
Обновлено в 05:38
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Петербургские медики подали три патента в области детской хирургии
Петербургские медики подали три заявки на патенты в области хирургических технологий и спинальных металлоконструкций для лечения врожденных патологий позвоночника у детей.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Гаджеты
Новый Apple MacBook Air получил SSD-накопитель с меньшей скоростью
Предыдущий Apple MacBook Air с SSD на 256 ГБ демонстрировал скорость чтения на уровне 2 ГБ/с, а записи – 0,9 ГБ/с, тогда как новый на 35% меньше – 1,3 ГБ/с и 1 ГБ/с соответственно.
Обновлено в 02:57
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице до 18 июля
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице из-за дождя и грозы. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.
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Политика
На Украине вступил в силу закон об украинском языке
Закон о государственном языке на Украине во вторник вступил в силу.
Обновлено в 02:45
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Петербурге на Балтийском заводе произошел пожар
Обновлено в 09:10
Спорт
Российские синхронистки взяли золото ЧМ в группе
Российские синхронистки завоевали золотую медаль в технической программе среди групп на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:40