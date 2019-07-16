Председатель правления Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан на совещании отметил, что опыление сельхозкультур на 90% зависит от пчел, их массовая гибель скажется на производстве.

с чего всё началось

Глава комитета Николай Николаев пообещал обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию гибели пчел, а также об использовании контрафактных химикатов. О том, что причиной гибели пчел могли стать именно пестициды, заявили в Россельхознадзоре.

Потери экономики России от гибели пчел оценили в 1 трлн рублей

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