Финансы

Потери ЦБ от санации банков составили от 750 млрд до 1,4 трлн рублейКоммерсантъ 00:58

Господин Поздышев уточнил, что ЦБ планирует вернуть 965 млрд руб. (40,2%) с «определенного контура проблемных активов в 2,4 трлн руб.».
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Санация банком обойдется ЦБ в 0,75-1,44 трлн руб

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Коммерсантъ00:58
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Как отмечается в докладе, в 2014–2018 годах ежегодный рост ВВП России составил в среднем 0,5%. А если бы всех вышеперечисленных факторов не было, среднегодовой рост мог бы достичь 1,7%. «Санкции, неожиданное снижение цен на нефть, а также реакция финансовых рынков и [экономической] политики на двойной шок способствовали более низкому, чем ожидалось, росту с 2014 года», — говорится в документе.
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Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем

Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.
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Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
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Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Адвокат Всеволод Шаханов промотал накопления "Ищейки".
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Армия и оружие

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