Финансы
Потери ЦБ от санации банков составили от 750 млрд до 1,4 трлн рублейКоммерсантъ 00:58
Господин Поздышев уточнил, что ЦБ планирует вернуть 965 млрд руб. (40,2%) с «определенного контура проблемных активов в 2,4 трлн руб.».
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Армия и оружие
Индия планирует разработать замену российским Ми-17
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
По меньшей мере шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области.
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии
Министерство обороны Российской Федерации сообщает о новых нападениях боевиков на авиабазу РФ в Сирии «Хмеймим».
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
Мошенники списали с карты москвича более трех миллионов рублей
Мошенники списали с банковской карты москвича 3,5 миллиона рублей. Об этом пострадавший рассказал телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 23:35
Технологии
Жителей РФ предупредили об опасности фейковых видео со знаменитостями
Как пояснили представители IT-фирмы, в интернете можно увидеть видео, дающие возможность заменить речь человека, движения губ и лица.
Обновлено в 00:34
Технологии
У AliExpress появятся офлайн-магазины в России
У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.
Обновлено вчера в 07:17
Футбол
Фанаты «Зенита» посвятили Малкому расистский баннер
Фанаты санкт-петербургского «Зенита» на домашнем матче 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром» продемонстрировали свое отношение к новичку команды Малкому.
Обновлено 04 августа в 15:54
Происшествия
Один человек считается пропавшим без вести после взрывов под Ачинском
После взрывов и пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края пропавшим без вести считается один человек.
Обновлено в 00:54
Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
МВФ сравнил ущерб российской экономики от санкций и падения цен на нефть
Как отмечается в докладе, в 2014–2018 годах ежегодный рост ВВП России составил в среднем 0,5%. А если бы всех вышеперечисленных факторов не было, среднегодовой рост мог бы достичь 1,7%. «Санкции, неожиданное снижение цен на нефть, а также реакция финансовых рынков и [экономической] политики на двойной шок способствовали более низкому, чем ожидалось, росту с 2014 года», — говорится в документе.
Обновлено вчера в 23:30
Финансы
Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем
Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Обновлено вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Адвокат Всеволод Шаханов промотал накопления "Ищейки".
Обновлено 04 августа в 15:00
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Обновлено вчера в 11:55
Наука
Древнюю акулу удалось записать на видео
Учёным удалось подойти к этому виду на довольно близкое состояние. Шестижаберная акула является самой крупной рыбой этого семейства.
Обновлено 04 августа в 17:22
Армия и оружие
National Interest рассказал о секретном справочнике США по войне с РФ
В руководстве для военных США отмечается, что Россия приняла подход Вашингтона, который предусматривает покрытие поля боя пилотируемыми и беспилотными сенсорными системами для обнаружения врага.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено вчера в 15:41
Общество
В Екатеринбурге снесли очередной киоск с продуктами
Обновлено в 01:12
Общество
Какие знаки Зодиака разбогатеют в августе: астропрогноз
Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.
Обновлено 04 августа в 03:22
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
В Салехарде пенсионерка погибла при пожаре в социальном доме
Пожилая жительница Салехарда (ЯНАО) скончалась в больнице после ночного пожара, произошедшего в пятиэтажном доме, в котором проживали престарелые граждане и инвалиды, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:16
Политика
Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание министерству юстиции страны разработать меры по введению в стране смертной казни за массовые убийства.
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40