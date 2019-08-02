Футбол
Потенциальный новичок «Зенита» Малком прогулялся по ПетербургуФорпост Северо-Запад 01:49
Бразильский футболист прилетел в Северную столицу на переговоры с сине-бело-голубыми. В пятницу, 2 августа, стало известно, что накануне потенциальный новичок «Зенита» Малком прогулялся по вечернему Петербургу. Кадры с прогулки он опубликовал в сториз Instagram.
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Политика
Глава офиса Зеленского назвал провокацией сообщения о своей отставке
На вопрос, есть ли у Богдана желание уволиться, глава офиса Зеленского ответил, что его судьба в руках президента.
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Футбол
ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова
Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
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Происшествия
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Ранее Московская городская избирательная комиссия приняла жалобу Митрохина и поручила коллегам из 43-го избирательного округа перепроверить все документы и рекомендовала зарегистрировать политика кандидатом в депутаты.
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Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
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Волкер допустил участие Трампа в переговорах по Донбассу
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер допускает участие американского президента Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
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Музыка
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Обновлено в 09:46
Религия
Как на Руси отмечали Ильин день
Ильин день на Руси всегда был одним из важнейших праздников года: несмотря на то, что в наши дни его определенно затмевает День ВДВ, когда десантники показывают, что холодной воды не боятся, и сегодня в России часто вспоминают, что на самом деле 2 августа наступает день Ильи-пророка.
Обновлено в 11:04
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Катамадзе отменила концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
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Армия и оружие
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ПАО "Туполев" займется созданием среднего военно-транспортного самолета для ВКС России, призванного заменить в войсках устаревший советский Ан-12.
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Общество
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В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
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Политика
Копирует Путина: на Украине возмутились фото Зеленского из спортзала
Стоит отметить, что подходы к занятию спортом у президентов России и Украины принципиально разные: Путин выходит на татами, а Зеленский предпочитает делать упражнения в спортзале.
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Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера
Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
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