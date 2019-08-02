Футбол

Потенциальный новичок «Зенита» Малком прогулялся по ПетербургуФорпост Северо-Запад 01:49

Бразильский футболист прилетел в Северную столицу на переговоры с сине-бело-голубыми. В пятницу, 2 августа, стало известно, что накануне потенциальный новичок «Зенита» Малком прогулялся по вечернему Петербургу. Кадры с прогулки он опубликовал в сториз Instagram.
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