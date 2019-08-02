Футбол

Новичок «Зенита» Малком прогулялся по вечернему Невскому проспектуПетербургский дневник вчера в 17:28

Новичок «Зенита» Малком прогулялся по вечернему Невскому проспекту по прибытии в Санкт-Петербург. Судя по Instagram Stories, променад по центру пришелся бразильскому футболисту по душе, несмотря на прохладную погоду.
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Малком прибыл в Россию и прогулялся по Санкт-Петербургу. ФОТО

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Малком гуляет по Санкт-Петербургу. Фото

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Новичок «Зенита» Малком прогулялся по вечернему Невскому проспекту

Петербургский дневниквчера в 17:28

Будущий новичок «Зенита» Малком уже гуляет по Невскому проспекту. Футболист сам показал видео с прогулкой

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Малком прилетел в Санкт-Петербург

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Малком выложил сторис с прогулки по Невскому проспекту

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Малком поделился кадрами с прогулки по Санкт-Петербургу

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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:13, Ашберн
Политика

Латвия назвала победу СССР над нацистами несчастьем

Обновлено вчера в 09:24
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В СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей, сообщает RT.
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Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского

В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие

Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

Уголовное дело возбудили после убийства полицейского в Сургуте

В Сургуте возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции, в результате которого один из них погиб, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Обновлено в 01:44
Политика

После развала ДРСМД надо продлить СНВ-3, считает эксперт

После выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон и Москва должны искать варианты сохранения стратегического баланса и разрабатывать новый механизм, считает старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Фрэнк Роуз.
Обновлено в 02:02
Политика

Медведев прилетел на курильский остров Итуруп

Обновлено в 01:03
Кино

Киану Ривз сыграет злодея во втором спин-оффе «Форсажа»

Обновлено вчера в 08:41
Технологии

Россиян предупредили о мошенниках на YouTube

Эксперты обнаружили новый способ мошенничества в интернете через платную рекламу на видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

Пришло время для мира с Россией, пишет The American Conservative

Автор The American Conservative Дуг Бэндоу полагает, что политическая революция на Украине закончилась и президент Украины Владимир Зеленский должен использовать свой авторитет и влияние для заключения мира с Россией.
Обновлено вчера в 10:22
Общество

Красноярцы на митинге потребовали отставки Усса

В Красноярске в сквере «Космонавтов» Зеленой рощи прошел митинг «За отставку губернатора».
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

Кадыров отреагировал на совет израильтянам не посещать Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на присвоение республике красного уровня опасности Израилем. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено вчера в 15:20
Энергетика

Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем

Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

В Бангкоке произошло семь взрывов

В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

Названы российские регионы с наибольшим числом абортов

Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.
Обновлено вчера в 23:56
Общество

Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа

Обновлено вчера в 14:48
Армия и оружие

Первые два Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров

Первые два Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 02:22
Футбол

Сигурдссон: «В матче с „Рубином“ хотим добыть третью победу подряд»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон высказался о предстоящей встрече с "Рубином" в рамках 4-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 18:44
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено вчера в 09:49
Политика

Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Елена Малышева рассказала о своем спасении от рака

Телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что три года назад спаслась от развития онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 19:38
Футбол

Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»

В прошлом сезоне Алвес выступал за французский "ПСЖ", с которым дважды становился чемпионом Франции и по разу выиграл Кубок страны и Кубок французской лиги.
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Названо самое чистое место для купания в Черном море

Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище.
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Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады

"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
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Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок

Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено 31 июля в 15:30
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Грегг Руссо рассказал о новой экранизации «Mortal Kombat»

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Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 31 июля в 17:01
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