Футбол
Новичок «Зенита» Малком прогулялся по вечернему Невскому проспектуПетербургский дневник вчера в 17:28
Новичок «Зенита» Малком прогулялся по вечернему Невскому проспекту по прибытии в Санкт-Петербург. Судя по Instagram Stories, променад по центру пришелся бразильскому футболисту по душе, несмотря на прохладную погоду.
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Новичок «Зенита» Малком прогулялся по вечернему Невскому проспекту
Петербургский дневниквчера в 17:28
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Политика
Латвия назвала победу СССР над нацистами несчастьем
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Политика
В СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей, сообщает RT.
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Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
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Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
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Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Уголовное дело возбудили после убийства полицейского в Сургуте
В Сургуте возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции, в результате которого один из них погиб, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Обновлено в 01:44
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После развала ДРСМД надо продлить СНВ-3, считает эксперт
После выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон и Москва должны искать варианты сохранения стратегического баланса и разрабатывать новый механизм, считает старший научный сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Фрэнк Роуз.
Обновлено в 02:02
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Медведев прилетел на курильский остров Итуруп
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Кино
Киану Ривз сыграет злодея во втором спин-оффе «Форсажа»
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Технологии
Россиян предупредили о мошенниках на YouTube
Эксперты обнаружили новый способ мошенничества в интернете через платную рекламу на видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Пришло время для мира с Россией, пишет The American Conservative
Автор The American Conservative Дуг Бэндоу полагает, что политическая революция на Украине закончилась и президент Украины Владимир Зеленский должен использовать свой авторитет и влияние для заключения мира с Россией.
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Общество
Красноярцы на митинге потребовали отставки Усса
В Красноярске в сквере «Космонавтов» Зеленой рощи прошел митинг «За отставку губернатора».
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Кадыров отреагировал на совет израильтянам не посещать Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на присвоение республике красного уровня опасности Израилем. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено вчера в 15:20
Энергетика
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Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Названы российские регионы с наибольшим числом абортов
Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа
Обновлено вчера в 14:48
Армия и оружие
Первые два Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров
Первые два Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 02:22
Футбол
Сигурдссон: «В матче с „Рубином“ хотим добыть третью победу подряд»
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон высказался о предстоящей встрече с "Рубином" в рамках 4-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала о своем спасении от рака
Телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что три года назад спаслась от развития онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 19:38
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Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»
В прошлом сезоне Алвес выступал за французский "ПСЖ", с которым дважды становился чемпионом Франции и по разу выиграл Кубок страны и Кубок французской лиги.
Обновлено в 01:57
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Названо самое чистое место для купания в Черном море
Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено вчера в 08:51
Космос
Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок
Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено 31 июля в 15:30
Кино
Грегг Руссо рассказал о новой экранизации «Mortal Kombat»
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 31 июля в 17:01