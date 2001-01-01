Энергетика

Потенциал роста нефти «ограничен» уровнями $65 — $66 за баррельREGNUM 05:50

«Среднесрочный тренд по нефти Brent остаётся нисходящим, однако в краткосроке котировки могут скорректироваться с целью $65 — $66 за баррель», — считает эксперт.
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Потенциал роста нефти «ограничен» уровнями $65 — $66 за баррель

REGNUM05:50

Brent пытается восстановиться после того, как растеряла более 5% стоимости на прошлой неделе - AMarkets

Финмаркет04:50
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Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
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Происшествия

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Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
Обновлено в 05:54
Происшествия

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Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика

У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Рост объема свободных денег отмечался и в мае по сравнению с апрелем — с 27,4 тыс. до 28,7 тыс. рублей.
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Минобороны России проведет переговоры с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве.
Обновлено в 07:09
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Авто

В кроссовере BMW iNext появится экзотический руль

Напомним, что прототип BMW iNext был представлен в 2018 году на борту авиалайнера Boeing 777 °F авиакомпании Lufthansa.
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Кино

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В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
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В «Слуге народа» рассказали о планах по созданию коалиции в Раде

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В Москве мужчина в розыске пытался попасть на концерт группы Metallica

Сотрудники полиции задержали находившегося в розыске мужчину, который пытался попасть на концерт американской группы Metallica на стадионе "Лужники" в Москве.
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Названо самое полезное мороженое

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Происшествия

РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми

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Один комплект шин для Goodyear — и огромный скачок для мобильности будущего: почти 50 лет назад безвоздушные шины Goodyear XLT стали первыми в истории шинами, оставившими след на поверхности Луны.
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Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
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Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.
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Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
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