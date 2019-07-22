Энергетика
Потенциал роста нефти «ограничен» уровнями $65 — $66 за баррельREGNUM 05:50
«Среднесрочный тренд по нефти Brent остаётся нисходящим, однако в краткосроке котировки могут скорректироваться с целью $65 — $66 за баррель», — считает эксперт.
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Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика
Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
Обновлено в 05:53
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Гаджеты
Смартфоны iPhone 2020 года получат дисплеи с частотой до 120 Гц
Обновлено вчера в 22:43
Наука
В животе тихоходки ученые нашли странный радужный материал
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой
Напомним, Чурикова попала в больницу после падения со сцены во время спектакля «Старая дева», который проходил 18 июля в московском театре «Русская песня».
Обновлено в 05:14
Финансы
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми
"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Сервис BlaBlaCar подтвердил факт проезда клиента в кабине машиниста
Сервис BlaBlaCar после появления в СМИ публикаций о перевозке машинистом пассажира в кабине поезда вместо автомобиля провел проверку, которая подтвердила «неправомерное использование» системы.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в нарушении бессрочного перемирия
В представительстве самопровозглашённой ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики нарушили бессрочное перемирие в Донбассе, объявленное с 21 июля.
Обновлено вчера в 07:22
Авто
Audi показала обновленный кроссовер SQ7 TDI
Немецкая компания Audi показала обновленную версию заряженного кроссовера Audi SQ7 TDI.
Обновлено в 04:14
Общество
На Свердловскую область движутся ливни и сильный ветер
23 июля в регионе ожидают сильные ливни и грозы. Также возможен ветер, порывы которого будут достигать 27 метров в секунду.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Самолет Utair вернулся в Тюмень из-за сигнала о неисправности
Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 00:41
Интернет
Клоны FaceApp крадут у пользователей деньги
Мошенники создают поддельные версии популярного приложения для «состаривания» фотографий FaceApp, чтобы украсть у пользователей деньги.
Обновлено в 05:53
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
В «Слуге народа» назвали первые законопроекты новой Верховной Рады
Речь идет о принятии законов о снятии депутатской неприкосновенности, изменении регламента работы парламента, отзыве мандатов у народных депутатов и наказании за неперсональное голосование или «кнопкодавство».
Обновлено в 06:33
Авто
УАЗ «Патриот» получит американский дизельный мотор
Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 06:16
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Здоровье
В волгоградской аптеке изъяли партию опасного «Боярышника»
Опасный для здоровья «Боярышник» был обнаружен в одной из аптек Волгограда. Об этом сообщили в областном управлении Росздравнадзора.
Обновлено в 07:20
Общество
Дым от пожаров в Восточной Сибири добрался до Новосибирска
Обновлено вчера в 07:45
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Минобороны отреагировало на данные об ударе ВКС по рынку в Сирии
Минобороны опровергло сообщения об ударе самолетов РФ по рынку в Сирии, сообщает ТАСС. Об этом говорится в заявлении военного ведомства.
Обновлено в 07:06