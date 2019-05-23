Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбуФАН 06:10
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу. Об этом сообщила невеста на своей странице в Instagram. Авторы хита «Непара» оказались не только влюбленными, но теперь и мужем и женой.
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Шоу-бизнес
Опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Обновлено в 12:54
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Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.
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В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.
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Восемь украинских военных попали в плен на Донбассе
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В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
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Обновлено в 11:56
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3 очка Гусева помогли России победить США и выйти в полуфинал ЧМ-2019
Сборная России победила команду США в четвертьфинале ЧМ-2019 — 4:3. Ворота сборной России защищал Андрей Василевский.
Обновлено в 12:26
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Пушков заявил, что Зеленский не готов быть президентом
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Обновлено вчера в 13:50
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Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
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Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
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Данные портала госуслуг обнаружены в открытом доступе
Поскольку к порталу подключены почти все ведомства, то можно найти документы, имеющие отношения к МВД, ФСБ и Минобороны, - утверждает Литреев.
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РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
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