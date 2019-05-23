Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженилисьVSE42 Новости 06:22

Звездная пара Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу. 23 мая Потап и Каменских поженились. Об этом сообщила певица в своем Instagram.
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Подробнее о событии

Допелись: Потап и Настя Каменских стали супружеской парой

Вести.Ru09:58

Друг Потапа слил в Сеть эксклюзивные фото со свадьбы Насти Каменских

Paparazzi.ru10:06

Потап публично признался в любви Насте Каменских и подтвердил, что они женятся

Woman.ru04:33

День свадьбы: Каменских призналась в любви Потапу

Телепрограмма05:26

Валерию не позвали на свадьбу Потапа и Насти Каменских

Дни.ру09:14

«У нас будут красивые дети!» — Настя Каменских и Потап женятся сегодня

7Дней.ру04:00

Свадьба Насти Каменских и Потапа: онлайн-репортаж

StarHit.ru10:40
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Экономика

Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Авто

Цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 60%

Средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%.
Обновлено в 12:59
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Россия призвала США взять ответственность за преступления в Сирии

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает США признать совершенные коалицией преступления в Сирии.
Обновлено в 10:07
Политика

Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией

Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Политика

Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Три поезда застряли в тоннеле московского метро

Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.
Обновлено в 14:27
Хоккей

Россия обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:26
Политика

Первый приговор по делу о неуважении к власти вступил в силу

Закон о неуважении к органам власти, госсимволам и обществу вступил в силу 29 марта.
Обновлено в 10:50
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Общество

Большинство екатеринбуржцев высказались за строительство храма

Обновлено вчера в 10:50
Общество

На Москву надвигается резкое похолодание

Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Миранчук прокатился в московском метро

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук проехался в московском метро после победы в финале Кубка России.
Обновлено в 09:33
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Политика

Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии

Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес

Поездка Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась

Поездка российской певицы, актрисы и телеведущей Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие

Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 08:39
Космос

Земле угрожают тауриды

Обновлено в 13:15
Авто

Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа

Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
Обновлено в 02:33
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

В ДНР эвакуируют работников насосной станции после обстрела ВСУ

Обновлено в 05:53
Политика

Филарет отказался выполнять условия томоса

Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Космос

Рогозин назвал основную причину аварий ракетно-космической техники

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что многие аварии ракетно-космической техники вызваны человеческими ошибками, а сама техника надежная.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова обнаружили наркотики

Обновлено в 11:11
Политика

Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» без Польши

Согласно документу, трубопровод до границы с Польшей будет очищен силами Белоруссии и России.
Обновлено в 14:12
Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено вчера в 13:50
Общество

В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

Обновлено в 13:05
Политика

Ряд стран выразили заинтересованность в закупке двигателей РД-120

Обновлено в 13:04
Происшествия

В Воронеже аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера

Обновлено в 13:02
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Настя Каменских
Украинская певица
Украинская pop и R’n’B певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу «Х-Фактор», автор NKblog и основательница бренда спортивной одежды NKsport.
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Потап
Украинский продюсер
Украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, тренер вокального шоу на 1+1«Голос краïни». Псевдонимы: ПТП, Аркадий Лайкин.
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