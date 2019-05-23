Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженилисьVSE42 Новости 06:22
Звездная пара Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу. 23 мая Потап и Каменских поженились. Об этом сообщила певица в своем Instagram.
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Экономика
Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes
Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Авто
Цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 60%
Средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Россия призвала США взять ответственность за преступления в Сирии
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает США признать совершенные коалицией преступления в Сирии.
Обновлено в 10:07
Политика
Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Политика
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане
Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Три поезда застряли в тоннеле московского метро
Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.
Обновлено в 14:27
Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Политика
Первый приговор по делу о неуважении к власти вступил в силу
Закон о неуважении к органам власти, госсимволам и обществу вступил в силу 29 марта.
Обновлено в 10:50
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов
Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Общество
Большинство екатеринбуржцев высказались за строительство храма
Обновлено вчера в 10:50
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Миранчук прокатился в московском метро
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук проехался в московском метро после победы в финале Кубка России.
Обновлено в 09:33
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Поездка Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась
Поездка российской певицы, актрисы и телеведущей Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 08:39
Космос
Земле угрожают тауриды
Обновлено в 13:15
Авто
Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа
Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
Обновлено в 02:33
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако
Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Политика
Филарет отказался выполнять условия томоса
Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Космос
Рогозин назвал основную причину аварий ракетно-космической техники
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что многие аварии ракетно-космической техники вызваны человеческими ошибками, а сама техника надежная.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова обнаружили наркотики
Обновлено в 11:11
Политика
Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» без Польши
Согласно документу, трубопровод до границы с Польшей будет очищен силами Белоруссии и России.
Обновлено в 14:12
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено вчера в 13:50