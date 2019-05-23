Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженилисьLenta.ru 05:10

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram. Настя поблагодарила Потапа за то, что он поддерживал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время оберегал их отношения «от лишних глаз, слов, постов».
Читать в источнике

Подробнее о событии

День свадьбы: Каменских призналась в любви Потапу

Телепрограмма05:26

Потап и Настя Каменских поженились

Вокруг ТВ04:11

«У нас будут красивые дети!» — Настя Каменских и Потап женятся сегодня

7Дней.ру04:00

Потап и Настя Каменских поженились

Дни.ру04:38

Потап – Насте Каменских: «Я люблю тебя больше всех на свете. У нас будут красивые дети»

StarHit.ru04:05

В день свадьбы Потап намекнул на беременность Насти Каменских

Paparazzi.ru04:49

Потап публично признался в любви Насте Каменских и подтвердил, что они женятся

Woman.ru04:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Футбол

Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

Обновлено в 05:18
Политика

Жириновский обратился к Зеленскому с предложением о Крыме

Владимир Жириновский предложил новому президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать несколько действий на новом посту.
Обновлено в 04:48
Авто

Объявлена цена Renault Arkana для России

Утверждается, что Renault Arkana построен на модульной платформе, где 55% компонентов являются новыми для российского рынка, а оставшиеся, хоть и позаимствованы у уже существующих моделей, названы "зарекомендовавшими себя" и "проверенными временем".
Обновлено в 06:47
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Политика

Зеленский ждет от главы Генштаба замены советских стандартов западными

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главы Генштаба ВС Руслана Хомчака замены советских стандартов западными.
Обновлено в 05:20
Футбол

Кейн и Вертонген вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом»

Нападающий Харри Кейн и защитник Ян Вертонген приступили к тренировкам с остальными игроками «Тоттенхэма».
Обновлено в 02:25
Технологии

В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»

Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку в Воронеже

Обновлено вчера в 20:36
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Обновлено в 06:10
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Технологии

Российские SIM-карты создадут на чипах Samsung вместо отечественных

Генеральный директор ИТМиВТ Александр Князев подтвердил журналистам, что организация закупила чипы Samsung.
Обновлено в 05:05
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

Обновлено в 03:50
Политика

ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.
Обновлено в 05:52
Политика

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован

Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Политика

В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР

Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Устроившего ДТП с российскими туристами водителя арестовали в Италии

Обновлено в 05:12
Происшествия

В Хакасии на площадке детсада мужчина пытался задушить девочку

Как сообщили в пресс-службе ведомства, днем 22 мая подозреваемый возле дошкольного учреждения схватил незнакомую 7-летнюю девочку, принудительно привел на веранду игровой площадки детсада и руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения.
Обновлено в 02:47
Общество

Налоговая разыскивает Егора Крида из-за долгов

Обновлено в 06:10
Общество

Собянин: за 7 лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза

За последнее время число рабочих мест в Ново-Московском округе выросло в два с половиной раза.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты

Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Экономика

Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Финансы

Набиуллина считает реальным снижение ставок по ипотеке до 8%

Достижение ставок по ипотечному кредитованию в 8% реально, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фигуру в кожаном купальнике

Светлана Лобода обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram фотографию, на которой она позирует в черном кожаном бюстье, подчеркивающем пышным бюст и мини-шортах, открывающих длинные стройные ноги.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Подмосковье юноша пытался продать двух школьниц в секс-рабство

Обновлено в 05:47
Общество

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
Обновлено в 05:13
Кино

В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»

В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
Обновлено в 04:31
Хоккей

Сборная России сыграет с США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Российская команда выиграла все семь матчей на групповом этапе. В 1/4 финала чемпионата мира сборная России встретится с командой США.
Обновлено 21 мая в 16:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Потап
Украинский продюсер
Украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, тренер вокального шоу на 1+1«Голос краïни». Псевдонимы: ПТП, Аркадий Лайкин.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Настя Каменских
Украинская певица
Украинская pop и R’n’B певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу «Х-Фактор», автор NKblog и основательница бренда спортивной одежды NKsport.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное