Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженилисьLenta.ru 05:10
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram. Настя поблагодарила Потапа за то, что он поддерживал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время оберегал их отношения «от лишних глаз, слов, постов».
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Политика
Жириновский обратился к Зеленскому с предложением о Крыме
Владимир Жириновский предложил новому президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать несколько действий на новом посту.
Обновлено в 04:48
Авто
Объявлена цена Renault Arkana для России
Утверждается, что Renault Arkana построен на модульной платформе, где 55% компонентов являются новыми для российского рынка, а оставшиеся, хоть и позаимствованы у уже существующих моделей, названы "зарекомендовавшими себя" и "проверенными временем".
Обновлено в 06:47
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Политика
Зеленский ждет от главы Генштаба замены советских стандартов западными
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главы Генштаба ВС Руслана Хомчака замены советских стандартов западными.
Обновлено в 05:20
Футбол
Кейн и Вертонген вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом»
Нападающий Харри Кейн и защитник Ян Вертонген приступили к тренировкам с остальными игроками «Тоттенхэма».
Обновлено в 02:25
Технологии
В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»
Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку в Воронеже
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Технологии
Российские SIM-карты создадут на чипах Samsung вместо отечественных
Генеральный директор ИТМиВТ Александр Князев подтвердил журналистам, что организация закупила чипы Samsung.
Обновлено в 05:05
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
Обновлено в 03:50
Политика
ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.
Обновлено в 05:52
Политика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован
Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Политика
В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР
Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
В Хакасии на площадке детсада мужчина пытался задушить девочку
Как сообщили в пресс-службе ведомства, днем 22 мая подозреваемый возле дошкольного учреждения схватил незнакомую 7-летнюю девочку, принудительно привел на веранду игровой площадки детсада и руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения.
Обновлено в 02:47
Общество
Налоговая разыскивает Егора Крида из-за долгов
Обновлено в 06:10
Общество
Собянин: за 7 лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза
За последнее время число рабочих мест в Ново-Московском округе выросло в два с половиной раза.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты
Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Экономика
Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes
Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Финансы
Набиуллина считает реальным снижение ставок по ипотеке до 8%
Достижение ставок по ипотечному кредитованию в 8% реально, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фигуру в кожаном купальнике
Светлана Лобода обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram фотографию, на которой она позирует в черном кожаном бюстье, подчеркивающем пышным бюст и мини-шортах, открывающих длинные стройные ноги.
Обновлено в 06:43
Общество
Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю
Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
Обновлено в 05:13
Кино
В сети появился первый тизер фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение 2»
В интернете появился первый тизер сиквела фантастического боевика «Притяжение».
Обновлено в 04:31
Хоккей
Сборная России сыграет с США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Российская команда выиграла все семь матчей на групповом этапе. В 1/4 финала чемпионата мира сборная России встретится с командой США.
Обновлено 21 мая в 16:34