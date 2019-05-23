Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженилисьLenta.ru 05:10
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram. Настя поблагодарила Потапа за то, что он поддерживал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время оберегал их отношения «от лишних глаз, слов, постов».
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Общество
Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных
Жителям Петрозаводска администрация города «настоятельно не рекомендовала» запускать воздушные шары и бумажные фонарики во время последнего звонка.
Обновлено в 08:00
Общество
Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 06:48
Политика
Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Политика
Тереза Мэй собралась в отставку
О вероятной отставке Терезы Мэй сообщает издание The Times, ссылаясь на собственный источник в Кабинете министров.
Обновлено в 07:06
Хоккей
Обозреватель The Hockey News: Кучеров проводит потрясающий турнир
Обозреватель североамериканского портала The Hockey News Стивен Эллис поделился мнением о выступлении форварда сборной России Никиты Кучерова на чемпионате мира.
Обновлено в 08:01
Технологии
«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов
«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов ― совместный проект компании и ресторанов-партнеров.
Обновлено в 06:38
Финансы
Капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн руб. впервые за восемь лет
В результате рыночная капитализация компании превысила 5 трлн руб. Как рассказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, это произошло впервые с июня 2011 года.
Обновлено в 08:09
Здоровье
Росздравнадзор изъял опасные грудные имплантаты в столичной клинике
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения изъяла из обращения опасные для здоровья силиконовые грудные имплантаты.
Обновлено в 07:27
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фигуру в кожаном купальнике
Светлана Лобода обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram фотографию, на которой она позирует в черном кожаном бюстье, подчеркивающем пышным бюст и мини-шортах, открывающих длинные стройные ноги.
Обновлено в 06:43
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Игры
Издатель Firewatch представил портативную консоль с заводной рукояткой
Скорость движения героя в игре напрямую зависит от скорости вращения боковой рукоятки. Также в консоли присутствует две кнопки и d-pad.
Обновлено в 04:43
Здоровье
Москвичи смогут узнать свой «сосудистый возраст» и проверить сердце 25 мая
Москвичи и гости столицы 25 мая смогут проверить работу сердца и узнать свой «сосудистый возраст».
Обновлено в 07:05
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Общество
Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
Правительство РФ одобрило проект закона о выплатах на первого и второго ребенка семьям, чей доход не превышает двухкратную величину прожиточного минимума, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.
Обновлено в 07:51
Политика
Госдума ответила на призыв НАТО к России покинуть Крым
Депутат Государственной Думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с журналистами дал оценку словам руководителя Военного комитета НАТО Стюарта Пича по поводу того, что России нужно покинуть полуостров Крым.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Мать Децла сменила замки в квартире, откуда выехали его вдова и сын
Ирина уже поменяла в квартире замки, поэтому самостоятельно попасть обратно невестка не сможет.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»
Обновлено в 07:55
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Обновлено в 07:13
Музыка
Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»
Обновлено в 08:14
Гаджеты
Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 06:29
Происшествия
Красноярскую предпринимательницу убили из-за трех миллионов рублей
Преступники похитили в доме около трех миллионов рублей, после чего один из них, 47-летний мужчина, убил хозяйку денег и дома.
Обновлено в 06:44
Футбол
Обляков – о вызове в сборную России: «Да просто порадовался и все»
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями после вызова в сборную России на матчи квалификации Евро-2020.
Обновлено в 06:25
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Гаджеты
Опубликованы пресс-рендеры камеры Fujifilm GFX 100MP
В сети появились официальные изображения среднеформатной камеры Fujifilm GFX 100MP, полноценная презентация которой состоится уже сегодня.
Обновлено в 01:52