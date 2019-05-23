Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженилисьLenta.ru 05:10
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram. Настя поблагодарила Потапа за то, что он поддерживал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время оберегал их отношения «от лишних глаз, слов, постов».
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Наука
Побит рекорд температуры для сверхпроводимости
Давление в 1,7 миллиона атмосфер, при котором гидрид лантана показывает сверхпроводимость, поддерживать слишком дорого.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии
Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира
Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству
Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Генштаб Украины проводит опрос военных о переговорах с ДНР и ЛНР
В опубликованной копии приказа указывается, что опрос личного состава должен быть произведен до середины дня 24 мая.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Политика
В США исключили СССР из числа союзников во время Второй мировой войны
В США компания Bradford Exchange, которая специализируется на изготовлении сувенирной продукции, выпустила юбилейную монету к годовщине окончания Второй мировой войны со странами-союзниками.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
МИД отреагировал на скандал с вице-канцлером Австрии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал вокруг бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 10:35
Политика
Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Футбол
Путин наградил Инфантино орденом Дружбы
В числе награжденных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным был президенту международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Обновлено в 08:10
Авто
За пять лет новые машины в России подорожали на 60%
Средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%.
Обновлено в 09:57
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Политика
Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал, что глава Белого дома был плохо готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.
Обновлено в 08:47
Космос
Древняя Венера могла стать безжизненной из-за океанов
Обновлено в 05:19
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Группа Сбербанк стала основным владельцем Антипинского НПЗ, получив право собственности на акции Vikay (контролирует 80% Антипинского НПЗ).
Обновлено в 05:35
Политика
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане
Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
«Юля ангел наш»: Началову объявили святой
Обновлено в 04:28
Политика
Пушков оценил ожидания президента Грузии первого шага от Путина
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила: Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
На Украине начались очередные испытания ракет «Ольха»
Украинские военные специалисты приступили к очередному этапу испытаний ракет «Ольха-М» (повышенной дальности) и «Ольха-Р» (с кассетной боевой частью).
Обновлено в 10:50
Происшествия
Экс-мэра Тирасполя нашли убитым в Одесской области
Молдавские СМИ утверждают, что в доме бывшего мэра Тирасполя полицейские обнаружили следы крови, а тело Безбабченко было найдено в заброшенном здании в пяти километрах от него.
Обновлено в 09:46
Футбол
«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей
Московский "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча 29-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:36
Здоровье
Минздрав РФ раскрыл число умерших от врачебных ошибок
Минздрав РФ обнародовал данные, раскрывающие число людей, скончавшихся в 2018 году людей из-за врачебных ошибок.
Обновлено в 01:54
Здоровье
Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше
Американские исследователи из Университета Тафтса в Бостоне проанализировали более 80 тысяч новых случаев развития онкологии в 2015 году у людей в возрасте 20 лет и старше и пришли к выводу, что влияние питания на риск появления злокачественных опухолей гораздо выше, чем считалось ранее.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Россия призвала США признать ответственность за преступления в Сирии
Москва призывает Вашингтон и его партнеров признать ответственность за совершенные коалицией преступления в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:49
Финансы
Международные резервы России за неделю сократились на $600 млн
На 10 мая международные резервы страны составляли $494,7. Таким образом за неделю показатель сократился на $600 млн, или на 0,1%.
Обновлено в 09:19
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Происшествия
Катапультирование пилота из падающего истребителя F-16 попало на видео
Ранее в сети появилось еще одно видео крушения американского военного самолета в Калифорнии В интернете появилось еще одно видео крушения в Южной Калифорнии американского военного истребителя F-16.
Обновлено в 07:47
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Хоккей
Россия — США 2:1 (2-й перерыв)
Гусев открыл счёт на второй минуте. Ассистентами стали Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Текущий счёт — 1:0. Идёт первый период встречи.
Обновлено в 10:20