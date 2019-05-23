Потап и Настя Каменских поженилисьLenta.ru 05:10

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram. Настя поблагодарила Потапа за то, что он поддерживал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время оберегал их отношения «от лишних глаз, слов, постов».

Футбол Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с окончательным составом национальной команды на два матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, сообщает официальный сайт РФС.

Политика Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал, что глава Белого дома был плохо готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.

Политика Президент Грузии ждет от Путина первого шага Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что глава России Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Политика Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.

Гаджеты «Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль» Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.

Кино В Канне прошла премьера фильма Садиловой «Однажды в Трубчевске» В четверг на 72-м Каннском кинофестивале прошла премьера фильма российского режиссера Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске».

Футбол Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Авто Названа цена нового кроссовера Renault Arkana Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.

Здоровье Выявлена основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше Медики объяснили, что у большинства страдающих от рака наблюдалось низкое содержание в рационе цельного зерна, овощей, фруктов и молочных продуктов.

Армия и оружие В России отреагировали на сообщения об отправке наемников в Ливию Сведения о поставках Турцией оружия Триполи в нарушение эмбарго и об отправке Россией в Ливию наемников могут быть пропагандистским вбросом, который нацелен на срыв переговоров по урегулированию, заявил глава контактной группы по Ливии Лев Деньгов.

Происшествия В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.

Политика Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.

Происшествия Полицейским дадут очки с функцией распознавания лиц Очки дополненной реальности с функцией распознавания лиц в 2020 году получат полицейские крупных городов страны.

Общество Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь» Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.

Автоспорт Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.

Экономика Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.

Энергетика Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.

Авто Стало известно, почему Lada 4x4 не оснащают более мощным мотором На портале «Лада.онлайн» появилась информация, почему «АвтоВАЗ» до сих пор не установил на свой внедорожник Lada 4x4 более производительный двигатель.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала фигуру в кожаном купальнике Светлана Лобода обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram фотографию, на которой она позирует в черном кожаном бюстье, подчеркивающем пышным бюст и мини-шортах, открывающих длинные стройные ноги.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.

Гаджеты Стало известно об опасности подзарядки телефонов в аэропорту Пассажиров предупредили об опасности использования USB-портов для подзарядки мобильных телефонов в аэропорту, пишет в четверг, 23 мая, Forbes.

Общество Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных Жителям Петрозаводска администрация города «настоятельно не рекомендовала» запускать воздушные шары и бумажные фонарики в день последнего звонка.

Наука Побит рекорд температуры для сверхпроводимости Давление в 1,7 миллиона атмосфер, при котором гидрид лантана показывает сверхпроводимость, поддерживать слишком дорого.

Происшествия Самолет Utair совершил экстренную посадку в Сыктывкаре Самолет авиакомпании Utair, летевший из Санкт-Петербурга в Сургут, совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в Сыктывкаре из-за срабатывания датчика о технической неисправности.