Экономика

Потанин попросит «Русал» о снижении дивидендов «Норникеля»Накануне.Ru вчера в 10:07

Гендиректор "Норникеля" Владимир Потанин намерен в очередной раз возобновить переговоры о снижении размера дивидендов компании с другим крупнейшим акционером - "Русалом" (UC Rusal).
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Обновлено вчера в 16:47
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Женщинам, которые трудятся в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочей недели на четыре часа.
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Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа. По оценке журнала Forbes, обладая личным состоянием в 15,4 млрд долларов, в 2015 году Потанин стал богатейшим жителем России.
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