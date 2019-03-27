Экономика
Потанин попросит «Русал» о снижении дивидендов «Норникеля»Накануне.Ru вчера в 10:07
Гендиректор "Норникеля" Владимир Потанин намерен в очередной раз возобновить переговоры о снижении размера дивидендов компании с другим крупнейшим акционером - "Русалом" (UC Rusal).
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Происшествия
Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Политика
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко
Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом
Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. Он пройдет по новому протоколу, который вступил в силу только в этом году.
Обновлено в 00:08
Происшествия
13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане
Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Интернет
Дурова «на мыло»? 58% пользователей Telegram против удаления переписки
Оказалось, что часть недовольных людей равна 58%, они требуют, чтобы были возвращены прежние условия пользования Telegram.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
В Facebook и Instagram запретили пропаганду белого национализма
Facebook давно борется с дискриминацией и ненавистью на основе расы, этнической принадлежности или религии людей, в том числе подразумевалась недопустимость идеи превосходства белых, говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Женщинам в России продлят рабочий день
Женщинам, которые трудятся в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочей недели на четыре часа.
Обновлено вчера в 02:08
Космос
NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС, сообщил источник
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
Обновлено вчера в 20:51
Политика
США с союзниками по НАТО намерены объявить новые меры против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить на следующей неделе новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
Обновлено вчера в 05:49
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Наука
В Дубне построили Фабрику сверхтяжелых элементов
Инженеры из Объединенного института ядерных исследований запустили главную установку первой в мире Фабрики сверхтяжелых элементов.
Обновлено вчера в 05:03
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Финансы
Эксперты не ожидают снижения ставок по ипотеке в этом году
"Средневзвешенная ставка по ипотеке превысит 10% уже в I квартале 2019-го и закрепится на этом уровне по меньшей мере в течение первой половины года", - считают аналитики.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Трамп: Россия предпочла бы победу Клинтон на выборах в 2016 году
Американский глава вновь подчеркнул, что Москва не оказывала никакого влияния на исход голосования Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ предпочла бы, чтобы на выборах американского главы в 2016 году победила его соперница Хиллари Клинтон, передает Fox News.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России
Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено вчера в 15:02
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звёздных войн»
Обновлено вчера в 06:56
Здоровье
Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты
В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Экс-президента Аргентины приговорили к тюрьме
Бывший президент Аргентины Карлос Менем был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за хищение в виде продажи имения по заниженной стоимости.
Обновлено вчера в 16:00
Кино
Сериал «Домашний арест» взял больше трети наград Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Сериал Семена Слепакова "Домашний арест" стал лауреатом восьми из 21 номинации на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Обновлено вчера в 17:39
Армия и оружие
Украинской армии отдали контрабандные российские ракеты
Обновлено вчера в 09:56
Политика
Путин отодвинул своего охранника от спортсменов
Обновлено вчера в 13:03
Футбол
Фабрегас составил символическую команду из одноклубников
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас составил свою символическую сборную из одноклубников за всю свою карьеру.
Обновлено вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Божена Рынска назвала размер состояния Малашенко
По версии Рынска, общий размер состояния Игоря Малашенко составляет $16 млн.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс
Кемеровская область официально получила второе наименование — Кузбасс.
Обновлено вчера в 08:18