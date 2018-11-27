Общество
Апелляции на рассмотрение готовят «Интеррос» Владимира Потанина и Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова, сообщил представитель «Интерроса». В июне Высокий суд Лондона вынес решение в пользу РУСАЛа (владеет 27,8% акций «Норникеля») Олега Дерипаски.
News.ru09:12
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Общество
Брилев внес ясность в ситуацию со своим гражданством
Телеведущий Сергей Брилев в своем фейсбуке рассказал о наличии у него британского гражданства.
Обновлено в 12:28
Общество
Петербургским школьникам дали задание написать письмо отцу на фронт
Петербурженка возмутилась тем, что ее дочери-четверокласснице дали шокирующее домашнее задание по русскому языку - представить, что ее папа ушел на войну, и написать письмо отцу на фронт.
Обновлено в 12:27
Транспорт
Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов
Обновлено в 12:18
Общество
Как король Малайзии женился на победительнице конкурса «Мисс Москва»
Король Малайзии Мухаммад V женился на победительнице конкурса "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной.
Обновлено в 12:00
Общество
Вандалы облили краской могилу Канта в Калининграде
Обновлено в 12:28
Транспорт
Минтранс посоветовал использовать желтую разметку для разделения полос
Обновлено в 11:24
Общество
В Якутске концерт Элджея отменили из-за угроз в адрес исполнителя
Обновлено в 10:01
Общество
ЕСПЧ вновь признал незаконными запреты гей-парадов в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вновь пришел к выводу, что в России незаконно запрещают проведение гей-парадов и призвал власти страны устранить нарушения.
Обновлено в 11:29
Общество
Раскрыто прошлое назначенного министром неизвестного таджика
Во вторник, 27 ноября, стало известно, что глава МЭР Максим Орешкин назначил на должность директора Кадастровой палаты России неизвестного уроженца Таджикской ССР с опытом работы медбратом.
Обновлено в 12:25
Общество
ФСО предупредила о новом этапе учений в районе Кремля
"Мероприятиями будет охвачена значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.
Обновлено в 11:54
Здоровье
В России решили наказать клинику за женское обрезание
Агентству городских новостей «Москва» в клинике сообщили, что якобы не делают женское обрезание несовершеннолетним, а взрослым оно проводится по медицинским показаниям и частично.
Обновлено в 11:57
Общество
Большинство россиян поддержали повышение возраста для покупки алкоголя
Большинство россиян (78%) поддерживают идею повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Против выступает 21% респондентов.
Обновлено в 11:02
Общество
Ассанж отдал кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж добровольно отказался от кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 11:46
Общество
Власти Москвы включили в программу реновации еще 13 площадок
Президиум правительства Москвы во вторник, 27 ноября, утвердил еще 13 стартовых площадок для программы реновации жилья.
Обновлено в 11:54
Общество
Мелания Трамп украсила Белый дом «кроваво-красными» елями
Обновлено в 12:01