Общество

Потанин подаст на Дерипаску в суд
News.ru
09:12

Апелляции на рассмотрение готовят «Интеррос» Владимира Потанина и Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова, сообщил представитель «Интерроса». В июне Высокий суд Лондона вынес решение в пользу РУСАЛа (владеет 27,8% акций «Норникеля») Олега Дерипаски.
News.ru09:12

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ТАСС08:47
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Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК «Норильский Никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.
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