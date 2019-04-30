Экономика

Посылки из-за рубежа предложили обложить единым сборомНТВ 02:34

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила ввести единый сбор в размере 15% со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах вне зависимости от их стоимости. Письмо с предложениями ретейлеры направили вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку.
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