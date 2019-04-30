Экономика
Посылки из-за рубежа предложили обложить единым сборомНТВ 02:34
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила ввести единый сбор в размере 15% со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах вне зависимости от их стоимости. Письмо с предложениями ретейлеры направили вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку.
Читать в источнике
Оценить860
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Политика
США потребовали от Мадуро покинуть Венесуэлу
США требуют, чтобы Николас Мадуро немедленно покинул Венесуэлу, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 17:57
Политика
Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле
Обновлено в 08:27
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов проведет три боя и завершит карьеру
Обновлено в 15:05
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено в 19:02
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
«Аякс» победил «Тотенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Футболисты амстердамского «Аякса» проиграли британскому «Тоттенхэму» в матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:40
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Обновлено в 19:10
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Общество
Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи
Обновлено в 00:06
Авто
Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed
Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено в 13:19
Политика
Косачёв оценил заявления Болтона по Венесуэле
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook прокомментировал заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по Венесуэле.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Общество
В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым
Более тысячи всадников из Чечни и соседних регионов отправятся во вторник в конный поход по склонам Терского хребта в национальных костюмах, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.
Обновлено в 05:04
Авто
УАЗ завершил сертификационные испытания модели «Хантер» в Чили
Обновлено в 05:07
Экономика
«Северный поток-2» потребовал от Дании ускориться
Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток-2», направила апелляцию с требованием аннулировать запрос Данией третьей заявки по маршруту газопровода, об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.
Обновлено в 11:10
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Кино
Кит Харингтон прокомментировал шокирующий финал третьего эпизода «Игры престолов»
Большинство поклонников были шокированы таким поворотом, а многие и вовсе обрушились на создателей с гневной критикой.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Экология
В трех районах Сахалинской области ввели особый противопожарный режим
Обращаю внимание руководителей муниципальных образований, что особый противопожарный режим, как одна из наиболее эффективных мер по предотвращению пожаров, должен вводиться своевременно.
Обновлено в 18:16
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Музыка
После истории с «Голосом» Алсу примет участие в «Евровидении»
Обновлено в 13:28
Экономика
Банк «Югра» не смог оспорить отзыв лицензии в Конституционном суде
Конституционный суд (КС) отказал бывшему руководству банка «Югра» в рассмотрении жалобы на российское законодательство, по которому Центробанк ввел в нем временную администрацию и затем отозвал лицензию.
Обновлено в 12:37
Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Армия Сирии нанесла удар по позициям террористов на севере Хамы
Боевики террористических вооруженных формирований нанесли ракетный удар в сторону двух населенных пунктов на севере Хамы — Мхарде и Сальхаб.
Обновлено в 08:24
Политика
Зеленский снова извинился перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский извинился перед мусульманами за использование в передаче "ЧистоNеws" кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
Обновлено в 13:09
Интернет
Цукерберг показал новый дизайн Facebook
Обновлено в 14:33
Кино
Роберт Дауни-младший получил $75 млн за «Мстители: Финал»
Обновлено в 19:12