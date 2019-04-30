Экономика
Зарубежные посылки могут обложить единым сборомКапитал страны 00:10
Члены Ассоциации компаний интернет-торговли обратились с просьбой к вице-премьеру Дмитрию Козаку обложить все посылки из-за рубежа единым сбором в размере 15% от стоимости посылки. Ранее, предлагалось взимать единый сбор на покупки из-за рубежа в размере 20% от их стоимости.
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