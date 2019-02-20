Экономика
Поступления налогов в консолидированный бюджет России выросли на 23%РБК 03:32
В 2017 году рост составил 20%, уточнил глава ФНС. Рост поступлений обеспечен за счет обеления экономики, вывода из тени недобросовестных участников рынка, пояснил Мишустин.
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с чего всё началось
Глава ФНС России Михаил Мишустин рассказал, что за 2018 год налоговые поступления в федеральный бюджет возросли на 30% и подошли к планке в 11,9 триллиона рублей.Телеканал 360°вчера в 11:53
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В ФНС заявили о поступлении почти 12 трлн рублей налоговых отчислений за 2018 год
RT на русскомвчера в 13:43
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