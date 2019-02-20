Экономика

Поступления налогов в консолидированный бюджет России выросли на 23%РБК 03:32

Доходы региональных бюджетов выросли в 2018 году почти на 15%, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Читать в источнике
с чего всё началось

Глава ФНС: за прошлый год в российский бюджет поступило почти 12 трлн рублей налоговых отчислений

Глава ФНС России Михаил Мишустин рассказал, что за 2018 год налоговые поступления в федеральный бюджет возросли на 30% и подошли к планке в 11,9 триллиона рублей.
Телеканал 360°вчера в 11:53

Подробнее о событии

Налоговые доходы России за год выросли почти на четверть

Телеканал 360°05:24

Налоговые поступления в федеральный бюджет РФ выросли на 30% в 2018 году

ФАНвчера в 13:10

Поступление налогов в консолидированный бюджет России выросло на 23% в 2018 году

ТАСС03:48

Налоговые поступления в бюджет выросли в прошлом году на 23%

News.ru03:16

В ФНС заявили о поступлении почти 12 трлн рублей налоговых отчислений за 2018 год

RT на русскомвчера в 13:43

Глава ФНС России подвел итоги работы налогового ведомства за 2018 год

Worldtaxes.ru04:00

Почти 12 трлн рублей налоговых отчислений пополнили бюджет России в прошлом году — ФНС

Народные новостивчера в 12:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Политика

Путин начал оглашать послание Федеральному собранию

Российский президент Владимир Путин начал выступление, в котором обращается с посланием к Федеральному собранию.
Обновлено в 04:05
Политика

Путин описал ответ России на размещение американских ракет в Европе

Россия не намерена первой размещать свои ракеты меньше и средней дальности в Европе, однако немедленно реализует ответные меры на такие действия США.
Обновлено в 06:01
Общество

Путин предложил увеличить выплаты семьям с детьми-инвалидами

Президент России Владимир Путин предложил увеличить пособие по уходу за детьми с инвалидностью I группы с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей.
Обновлено в 04:20
Экономика

Путин пообещал россиянам рост зарплат

Зарплаты в России должны расти темпами не ниже уровня инфляции, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин, следует из трансляции мероприятия на YouTube-канале «Россия 24».
Обновлено в 05:37
Политика

Путин призвал ограничить поводы для продления задержания

Президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что поводы для продления задержания человека правоохранительными органами должны быть ограничены.
Обновлено в 05:24
Политика

Путин потребовал навести порядок на рынке микрокредитования

«Прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов», — сказал Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье

Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.
Обновлено в 03:40
Политика

Путин пристыдил чиновников за высокомерное отношение к гражданам

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал от чиновников чуткого отношения к людям.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Мать найденного у «Лосиного острова» ребенка доставят в суд

В свою очередь 34-летняя мать ребенка сообщила, что сын убежал от нее во время вечерней прогулки по "Лосиному острову".
Обновлено в 04:41
Политика

Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

В Подмосковье в столовой школы обрушилась кровля

Кровля школьной столовой обрушилась на площади около 150 квадратных метров в городском округе Можайский Московской области, люди не пострадали, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин.
Обновлено в 02:45
Политика

Президент заявил, что уже в этом году россияне должны почувствовать реальное улучшение жизни благодаря нацпроектам

Владимир Путин, выступая с посланием федеральному собранию, заявил, что уже в этом году россияне должны почувствовать реальное улучшение жизни благодаря нацпроектам.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Путин назвал срок спуска на воду подлодки с ядерным «Посейдоном»

Весной этого года российские военные спустят на воду первую атомную подводную лодку, на которой будет установлен беспилотный аппарат «Посейдон» неограниченной дальности.
Обновлено в 05:50
Политика

Нетаньяху отменил встречу с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил поездку в Россию на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ»

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 00:11
Общество

Карл Лагерфельд завещал часть состояния своей кошке

Креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд завещал небольшую часть состояния своей кошке Шупетт.
Обновлено вчера в 15:38
Политика

Путин назвал помеху в борьбе за сокращение вредных выбросов

«Влиятельные лоббисты пытаются затормозить принятие закона о квотировании выбросов, но его нужно принять уже в весеннюю сессию Госдумы», — отметил он Ранее, 6 февраля, сообщалось, что россияне сочли загрязнение воздуха одной из наиболее острой экологической проблемой страны, наряду с мусорными свалками, плохим качество воды и проблемы с городскими парками.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Мать Скрипаля попросила признать сына пропавшим без вести

Елена Скрипаль, мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обратилась в полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

В Симферополе загорелся завод пластмасс

Известно, что пожар начался в подвальном помещении, где находится склад предприятия.
Обновлено в 04:37
Политика

Порошенко рассказал, как «лично выносил» погибших с Майдана

Обновлено вчера в 22:13
Политика

Путин: Крымский мост даст толчок развитию полуострова

Президент России Владимир Путин во время сегодняшнего обращения к Федеральному Собранию отметил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту имеет особое значение для РФ.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Пиарщик звезды «Солдатов» прокомментировала избиение артиста

Обновлено в 03:59
Политика

Шойгу попросил ретейлеров ввести скидки для обладателей орденов

После ввода преференций орденоносцам в сети магазинов «Военторг» глава Минобороны Сергей Шойгу обратился к ретейлерам с предложением ввести систему льгот для обладателей военных наград.
Обновлено в 01:33
Авто

Suzuki выпустила обновленный кроссовер Vitara

Компания Suzuki приступила к продажам своего обновленного кроссовера Vitara. Об этом 20 февраля сообщается на сайте Carsweek.ru.
Обновлено в 05:09
Политика

Послы ЕС внесли в черный список восемь россиян, сообщил источник

Послы 28 стран Евросоюза внесли в черный список восемь россиян, передает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.
Обновлено в 05:20
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского упал на 5%

Рейтинг шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за неделю упал на пять процентов с 23% ранее.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Появилось видео накрывшей горнолыжников лавины в швейцарских Альпах

Один из горнолыжников, находившихся на склоне в момент схода лавины в швейцарских Альпах, опубликовал видео происшествия на своей странице в Twitter.
Обновлено в 05:41
Технологии

«ВКонтакте» начнет продавать товары с AliExpress

Российская соцсеть «ВКонтакте» будет продавать товары с AliExpress. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

Военный эксперт оценил шансы России на победу в случае войны с НАТО

Обновлено вчера в 20:35
Политика

Назван размер получаемых бывшими нацистами «гитлеровских» пенсий

По данным газеты De Morgen, размер «гитлеровских» пенсий составляет от €425 до €1275 (от 31,8 тыс. до 95,5 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 11:48
ещё по теме
Главное