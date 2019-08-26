Происшествия
РБКПострадавшую в Турции российскую девочку отказались перевозить домой
Состояние 12-летней россиянки, пострадавшей в турецком Бодруме, остается критическим, сообщил РБК ее отец Андрис Лейкуцис. При этом наблюдаются некоторые положительные изменения, однако у ребенка, по его словам, немного поднялась температура.
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Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
RT на русском 25 августа в 19:27
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Происшествия
В Иркутской области девять человек отравились суши
Девять человек обратились за помощью к медикам после отравления, предположительно, суши, в городе Усолье-Сибирское, сообщили РИА Новости в минздраве Иркутской области.
РИА Новости 01:29
Футбол
Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.
Газета.Ru вчера в 21:45
Футбол
Урал — Сочи 3:1
«Урал» обыграл «Сочи» в матче 7-го тура чемпионата России.
Soccer.ru вчера в 12:54
Футбол
Головин: считаю, что Чалов не хуже Смолова или Дзюбы
Полузащитник «Монако» Александр Головин высказал мнение, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, ранее вызванный в молодежную сборную, по своему уровню не хуже, чем форварду Артем Дзюбы и Федор Смолов.
Чемпионат вчера в 09:24
Здоровье
Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса
Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса, проведя своевременную операцию.
Ugpressa.ru 00:25
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия
В Японии при восхождении на гору Фудзи погибла россиянка
Гражданка России погибла во время восхождения на самую знаменитую в Японии гору Фудзи, сообщило агентство Киодо.
РИА Новости вчера в 08:52
Политика
МИД Японии заявил о возможности возвращения России в G8
Возвращение к формату G8 с участием России не исключено, но только при определенных условиях.
Росбалт 00:26
Общество
Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:06
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Гаджеты
Vivo готовит к выходу смартфон с «водопадным» дисплеем
Astera вчера в 05:18
Политика
Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе
Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 21:40
Общество
«Аэрофлот» объявил об отказе от дешевых перевозок на Дальний Восток
Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев считает, что "плоские" тарифы являются убыточными и компании следует уходить от подобных мер.
PrimaMedia.ru вчера в 21:44
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Известия вчера в 10:32
Космос
Венера ожидает человека: Планета вполне может быть пригодной для жизни
Если представить себе, что Венеру наблюдают с помощью мощных телескопов инопланетные наблюдатели, то им будет трудно отличить её от нашей планеты.
HotGeo вчера в 14:32
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Экономика
В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян
"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 17:33
Наука
Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны вчера в 12:07
Общество
Детский омбудсмен Кузнецова занялась делом семьи Хомских
Интерфакс вчера в 09:06
Авто
Представлен рестайлинговый седан Ford Taurus
Компания Ford представила обновленный седан Taurus для китайского рынка.
Автоновости дня вчера в 05:47
Политика
Медведев переименовал родовое село Рамзана Кадырова
РБК вчера в 10:44
Происшествия
В Италии заключенный сбежал из тюрьмы по простыням
Не исключено, что побег 32-летнего поляка станет первым за 100-летнюю историю неаполитанской тюрьмы Гражданин Польши, находившийся в заключении в неаполитанской тюрьме за убийство, сбежал оттуда по связанным простыням.
Аргументы и Факты вчера в 09:40
Политика
Зеленский не смог произнести слово «Россия»
Восторг Зеленского от удачно складывающегося общения был настолько велик, что президент Украины, на мгновение выпав из реальности, в своей речи сказал буквально следующее: "Украина и Израиль вместе пережили голодомор и холокост, а также тоталитарный советский режим".
РИА Новости 01:00
Игры
Pagan Online: игра вторящая всем и никому
С первого «забега» в Pagan Online становится ясно, что, несмотря на жанр Action-RPG, экшен-составляющей в ней куда больше, чем ролевой.
REGNUM 01:15