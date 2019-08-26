12-летняя петербурженка, которая несколько дней назад пострадала в бассейне на турецком курорте, будет проходить лечение в местной больнице. Родители школьницы отказались перевозить дочь в Петербург до улучшения ее состояния.

Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург

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