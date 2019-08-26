Происшествия
Российская газетаПострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
12-летняя петербурженка, которая несколько дней назад пострадала в бассейне на турецком курорте, будет проходить лечение в местной больнице. Родители школьницы отказались перевозить дочь в Петербург до улучшения ее состояния.
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Происшествия
Радиация под Северодвинском выросла из-за радиоактивного облака
Радиационный фон после взрыва на военном полигоне под Северодвинском повысился из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.
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Политика
Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы
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РИА Новости 18:45
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США против России
Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
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Политика
Меркель анонсировала встречу «нормандской четверки»
Париж и Берлин стремятся к проведению саммита «нормандском формата» (Германия, Франция, Россия и Украина) в ближайшее время, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита «Группы семи».
Взгляд.ру вчера в 12:48
Экономика
Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU 07:01
Политика
Путин призвал помочь башкирским матерям
На встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым президент обратил внимание на проблему детской смертности и призвал помогать женщинам, объяснил суть продовольственного эмбарго (не санкции, а ограничительные меры) и похвалил башкирскую школу дзюдо, о которой знает не понаслышке.
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Авто
Родстер Fiat 124 Spider снимут с производства во второй раз
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Motor 12:39
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Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия 21:51
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
RT на русском 05:25
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Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Единоборства
Усик отреагировал на победу Ковалева
Украинский боксер Александр Усик поделился мнением о победе россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) против представителя Великобритании Энтони Ярда.
Газета.Ru вчера в 15:42
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Большое количество людей с ожирением в России является результатом работы отечественной пищевой промышленности.
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Lenta.ru 20:38
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"Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке убирают сошедшие сели, грунт с дорог города", - рассказал представитель мэрии Владивостока.
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Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»
Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
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На Samsung и Apple подали в суд из-за излучения смартфонов
Коллективный иск на производителей смартфонов Samsung и Apple из-за сильного излучения был подан в суд северного округа Калифорнии, 26 августа сообщил Forbes.
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Дима Билан нашёл эффектный способ напомнить о пожарах в Сибири
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Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи
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Структура «Ростеха» подала иск к Boeing на $225 млн
Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС; на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех») подала иск к корпорации Boeing в суд округа Кук города Чикаго на $225 млн, пишет Financial Times со ссылкой на иск.
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Пугачева назвала свою преемницу
Народная артистка СССР Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
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В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
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Смольный: бюджет Петербурга вырастет на 37,5 млрд
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Большинство россиян не поддерживают идею сна в рабочее время
Почти 60% российских работодателей и 44% работников не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время.
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«МегаФон» провел первый 5G-турнир по киберспорту в России
«МегаФон» организовал первый в истории России киберспортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming.
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Создана математическая модель нравственного и политического развития
В ходе исследования ученые сопоставили эти прогнозы с данными об общественном мнении, охватывающими период более чем в 40 лет.
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