Состояние 12-летней россиянки, пострадавшей в турецком Бодруме, остается критическим, сообщил РБК ее отец Андрис Лейкуцис. В ее состоянии наблюдаются некоторые положительные изменения, но при этом у ребенка, по его словам, немного поднялась температура.

Общество Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.

Экономика Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками "Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений, пишет газета "Известия".

Экономика Медленный рост доходов россиян обеспокоил Путина Президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране нужно сделать более устойчивым и динамичным.

Армия и оружие Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла Пилотажная группа "Русские Витязи" покажет на авиасалоне МАКС-2019 уникальный трюк - проход на истребителе Су-30СМ на высоте 100 метров и скорости менее 80 километров в час.

Футбол Мбаппе выбыл на четыре недели из-за травмы бедра По информации источника, у француза диагностирован разрыв мышцы бедра. Таким образом, 20-летний футболист пропустит около четырех недель.

Экономика Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.

Происшествия Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.

Здоровье Россиян предупредили о риске заражения «необычными» инфекциями Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев предупредил россиян о риске заразиться нетипичными для северных стран инфекциями.

Происшествия В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.

Космос «Союз» с роботом «Федором» вновь попытаются пристыковать к МКС Как сообщили в Роскосмосе, 27 августа в 6.12 мск пройдет повторная попытка пристыковать корабль "Союз МС-14", на борту которого находится человекоподобный робот "Федор", к Международной космической станции (МКС).

Экономика Почему почти половина российских работников заняты не своим делом Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.

Гаджеты Китайская Baidu обгоняет Google на глобальном рынке смарт-колонок, увеличив поставки на 3700 % Bloomberg Исследовательская фирма сообщила, что Baidu обошла компанию Google, заняв во втором квартале 2019 года 17,3 % мирового рынка благодаря поставке 4,5 млн смарт-колонок, что на 3700 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Энергетика Росстат зафиксировал снижение цен на бензин Производители снизили цены на бензин в июле. Как сообщили в Росстате, в месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6%.

Политика Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.

Армия и оружие Израиль нанес массированный ракетный удар по Сирии Ранее «СП» сообщала новость о том, что министерство обороны Турции сообщило, что в результате удара ВВС Сирии по колонне турецкий военных в провинции Идлиб погибли три человека и ещё 12 получили ранения.

Гаджеты На Samsung и Apple подали в суд из-за излучения смартфонов Коллективный иск на производителей смартфонов Samsung и Apple из-за сильного излучения был подан в суд северного округа Калифорнии, 26 августа сообщил Forbes.

Политика Путин предложил кандидатов на пост главы Ингушетии Владимир Путин предложил список кандидатов на должность главы Республики Ингушетия.

Футбол Экс-форвард «Реала» Миятович: Неймар должен приехать в Мадрид Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович выразил надежду, что форвард «ПСЖ» Неймар перейдёт в королевский клуб.

Финансы Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.

Происшествия СПЧ просит полицию Москвы проверить нападения на бездомных Совет по правам человека при президенте обратился к главе ГУ МВД по Москве в связи с сообщениями о нападениях на бездомных, получающих помощь от благотворительных организаций.

Происшествия Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.

Футбол Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар» Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».