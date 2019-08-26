Происшествия
РБКПострадавшую в Турции российскую девочку отказались перевозить домой
Состояние 12-летней россиянки, пострадавшей в турецком Бодруме, остается критическим, сообщил РБК ее отец Андрис Лейкуцис. В ее состоянии наблюдаются некоторые положительные изменения, но при этом у ребенка, по его словам, немного поднялась температура.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Политика
Американский сенатор заявил, что ему отказали в российской визе
Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Армия и оружие
В Иловайске восстановили 90% коммунального жилого фонда
В настоящее время восстановлено 90% коммунального жилого фонда.
Известия 19:17
Экономика
Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 22:01
Экономика
Медленный рост доходов россиян обеспокоил Путина
Президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране нужно сделать более устойчивым и динамичным.
Телеканал 360° 06:59
Армия и оружие
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
Пилотажная группа "Русские Витязи" покажет на авиасалоне МАКС-2019 уникальный трюк - проход на истребителе Су-30СМ на высоте 100 метров и скорости менее 80 километров в час.
Российская газета 07:39
Футбол
Мбаппе выбыл на четыре недели из-за травмы бедра
По информации источника, у француза диагностирован разрыв мышцы бедра. Таким образом, 20-летний футболист пропустит около четырех недель.
Матч ТВ 06:46
Экономика
Минфин признал неэффективными 66% налоговых льгот для бизнеса
В Минфине заявили, что 66% налоговых льгот для бизнеса неэффективны. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на данные ведомства.
Газета.Ru 03:41
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
ФАН вчера в 12:33
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru 17:14
Здоровье
Россиян предупредили о риске заражения «необычными» инфекциями
Советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев предупредил россиян о риске заразиться нетипичными для северных стран инфекциями.
News.ru вчера в 22:49
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Космос
«Союз» с роботом «Федором» вновь попытаются пристыковать к МКС
Как сообщили в Роскосмосе, 27 августа в 6.12 мск пройдет повторная попытка пристыковать корабль "Союз МС-14", на борту которого находится человекоподобный робот "Федор", к Международной космической станции (МКС).
Московский Комсомолец 18:36
Экономика
Почему почти половина российских работников заняты не своим делом
Хуже обстоят дела только в Бразилии, Мексике и ЮАР, где в квалификационной яме – 51% работников, а в Европе – 37%.
Ведомости 17:53
Гаджеты
Китайская Baidu обгоняет Google на глобальном рынке смарт-колонок, увеличив поставки на 3700 %
Bloomberg Исследовательская фирма сообщила, что Baidu обошла компанию Google, заняв во втором квартале 2019 года 17,3 % мирового рынка благодаря поставке 4,5 млн смарт-колонок, что на 3700 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
3DNews 10:49
Энергетика
Росстат зафиксировал снижение цен на бензин
Производители снизили цены на бензин в июле. Как сообщили в Росстате, в месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6%.
Московский Комсомолец 11:02
Политика
Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
Интерфакс 16:20
Армия и оружие
Израиль нанес массированный ракетный удар по Сирии
Ранее «СП» сообщала новость о том, что министерство обороны Турции сообщило, что в результате удара ВВС Сирии по колонне турецкий военных в провинции Идлиб погибли три человека и ещё 12 получили ранения.
Свободная Пресса 24 августа в 18:36
Гаджеты
На Samsung и Apple подали в суд из-за излучения смартфонов
Коллективный иск на производителей смартфонов Samsung и Apple из-за сильного излучения был подан в суд северного округа Калифорнии, 26 августа сообщил Forbes.
Красная весна 15:05
Политика
Путин предложил кандидатов на пост главы Ингушетии
Владимир Путин предложил список кандидатов на должность главы Республики Ингушетия.
Вести.Ru 08:40
Футбол
Экс-форвард «Реала» Миятович: Неймар должен приехать в Мадрид
Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович выразил надежду, что форвард «ПСЖ» Неймар перейдёт в королевский клуб.
Чемпионат 17:48
Финансы
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Интерфакс 03:33
Происшествия
СПЧ просит полицию Москвы проверить нападения на бездомных
Совет по правам человека при президенте обратился к главе ГУ МВД по Москве в связи с сообщениями о нападениях на бездомных, получающих помощь от благотворительных организаций.
Московский Комсомолец 15:44
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Происшествия
Водитель, сбивший двух женщин, получил 6 лет колонии
Российская газета 07:35
Футбол
Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»
Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
Кубанские новости 14:14
Политика
Участники G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Главы стран — участниц G7 не смогли в ходе саммита в Биаррице достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Известия 12:51