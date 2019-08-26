Происшествия

РБКРБКПострадавшую в Турции российскую девочку отказались перевозить домой

Состояние 12-летней россиянки, пострадавшей в турецком Бодруме, остается критическим, сообщил РБК ее отец Андрис Лейкуцис. В ее состоянии наблюдаются некоторые положительные изменения, но при этом у ребенка, по его словам, немного поднялась температура.
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