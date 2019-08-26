Происшествия
Российская газетаПострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
12-летняя петербурженка, которая несколько дней назад пострадала в бассейне на турецком курорте, будет проходить лечение в местной больнице. Родители школьницы отказались перевозить дочь в Петербург до улучшения ее состояния.
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Девочку, пострадавшую в бассейне, продолжат лечить в турецкой больнице
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:29
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Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
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РИА Новости вчера в 07:52
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