Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург

12-летняя петербурженка, которая несколько дней назад пострадала в бассейне на турецком курорте, будет проходить лечение в местной больнице. Родители школьницы отказались перевозить дочь в Петербург до улучшения ее состояния.
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