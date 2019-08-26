Происшествия
Российская газетаПострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
12-летняя петербурженка, которая несколько дней назад пострадала в бассейне на турецком курорте, будет проходить лечение в местной больнице. Родители школьницы отказались перевозить дочь в Петербург до улучшения ее состояния.
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Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
Аргументы и Фактывчера в 17:09
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Армия и оружие
В ЮВО стартовали масштабные учения
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Российская газета вчера в 14:02
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RT на русском вчера в 13:49
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Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
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Чемпионат вчера в 15:31
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Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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Коммерсантъ вчера в 18:58
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Игромания.ру вчера в 15:15
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Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group
ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
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Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
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