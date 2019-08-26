12-летняя петербурженка, которая несколько дней назад пострадала в бассейне на турецком курорте, будет проходить лечение в местной больнице. Родители школьницы отказались перевозить дочь в Петербург до улучшения ее состояния.

Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург

Политика Рогозин: отказавшее на МКС оборудование произведено не в России Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что аппаратура, из-за которой корабль с роботом «Федором» на борту не смог пристыковаться к МКС с первой попытки, иностранное.

Здоровье Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Политика Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.

Армия и оружие Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет "Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.

Политика Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.

Экономика После объединения у «М.Видео» и «Эльдорадо» выросла прибыль на 7,9% Торговая сеть «М.Видео» сообщила о росте чистой прибыли на 7,9% по итогам первого полугодия 2019 года.

Космос «Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.

Футбол Шоу пропустит четыре недели из-за травмы Ожидается, что восстановление 24-летнего футболиста после травмы займёт не менее четырёх недель.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Политика Нешуточная власть Нулевой опыт в сфере госуправления и в политике не стали для бывшего шоумена помехой в деле укрепления власти и продавливании важных решений.

Авто Люди начали массово раскупать дизельные отзывные автомобили Volkswagen Бывает, что ситуации доходят до того, что с других концов планеты клиенты прилетают в салон, чтобы поскорее забронировать ещё не ушедший в руки другому владельцу автомобиль.

Киберспорт Авторы Dying Light 2 опубликовали почти полчаса игрового процесса На прошедшей игровой выставке gamescom 2019 студия Techland показала представителям прессы демоверсию зомби-боевика Dying Light 2. А теперь разработчики решили представить её и всем остальным, опубликовав на YouTube-канале.

Экономика Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Шоу-бизнес Пугачева назвала свою преемницу Российская примадонна Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.

Происшествия В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.

Авто Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга Компания Porsche обнародовала время круга предсерийного Taycan: электрокар проехал Нюрбургринг за 7 минут и 42 секунды.

Здоровье Чем может грозить человеку пониженное давление У некоторых людей пониженное артериальное давление не сопровождается болезненными симптомами, в то время как у других оно может заметно влиять на самочувствие и качество жизни.

Политика Путин попросил врио Башкирии обратить особое внимание на рождаемость В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».

Музыка Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос» Имена наставников в новом сезоне проекта "Голос" сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Происшествия Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней "Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке убирают сошедшие сели, грунт с дорог города", - рассказал представитель мэрии Владивостока.

Общество Росстат предупредил о дефиците мужчин Во всех регионах России, кроме Чукотки и Камчатки, к 2036 году сохранится дефицит мужчин.