Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку из Петербурга могут перевезти в РоссиюИзвестия 15:58

Родителям 12-летней россиянки, которая находится в критическом состоянии после инцидента в бассейне отеля в турецком Бодруме, порекомендовали обратиться в Минздрав РФ, чтобы при необходимости эвакуировать ее на родину.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось

«Засосало в трубу, сердце запускали пять раз». 12-летняя девочка из Петербурга захлебнулась в бассейне в Турции

Турецкие врачи борются за жизнь 12-летней девочки из Петербурга. Во время купания в бассейне в отеле Sunhill в Бодруме её руку, со слов матери, засосало в трубу, и она захлебнулась. Достали её из воды гости отеля.
Фонтанка.Ру01:59

Подробнее о событии

Пострадавшую в Турции девочку из Петербурга могут перевезти в Россию

Известия15:58

Маленькая петербурженка захлебнулась в бассейне в Турции

Амур.инфовчера в 20:55

Турецкие врачи не разрешают перевозить в Россию 12-летнюю туристку из Петербурга, которая захлебнулась в бассейне

Фонтанка.Ру10:17

Семье захлебнувшейся в турецком бассейне школьницы помогли только петербургские танцоры

Московский Комсомолец10:59

Тащили ввосьмером: юную россиянку засосало в трубу турецкого бассейна

Газета.Ru08:25

В посольстве рассказали о состоянии девочки, которую засосало в трубу

РЕН ТВ07:56

Пострадавшую в Турции двенадцатилетнюю россиянку могут перевезти в Россию

РИА Новости15:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:31, Ашберн
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Обновлено в 20:00
Баскетбол

Президент Евролиги выразил поддержку Блатту

Президент Евролиги Жорди Бертомеу поддержал главного тренера «Олимпиакоса» Дэвида Блатта, который ранее сообщил о серьезных проблемах со здоровьем.
Обновлено в 08:34
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено в 20:48
Армия и оружие

Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.
Обновлено в 09:08
Общество

Гороскоп на 21 августа: Тельцам советуют мечтать с умом

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено в 19:00
Гаджеты

LG расширила штат в четыре раза для производства камер iPhone 11

Как выяснилось, производством камер для iPhone 11 занялась компания LG, которой пришлось ради производства камер iPhone 11 расширить штат в четыре раза.
Обновлено в 13:20
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Общество

В России отмечается стремительная убыль населения

По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено в 11:33
Политика

Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия

Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.
Обновлено в 21:16
Происшествия

Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции

В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Москве

Президент РФ заявил, что никто не имеет права нарушать закон Президент России Владимир Путин в ходе визита во Францию прокомментировал массовые беспорядки во время несанкционированных митингов в Москве.
Обновлено вчера в 13:10
Общество

Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле

Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Технологии

В Якутии предложили выдать школьникам планшеты взамен мобильников

Зачастую взрослые выдают телефон первоклашкам, чтобы дети в любой момент могли связаться с родителями, а также чтобы контролировать местонахождение своего ребенка.
Обновлено в 20:49
Общество

Поправки о женском равноправии начали действовать в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии вступили в силу поправки к действующему законодательству, которые касаются уравнивания в правах женщин и мужчин.
Обновлено в 18:48
Армия и оружие

Шойгу проведет заседание коллегии Минобороны РФ

Коллегия обсудит ход реализации майских указов президента России и подведет итоги работы Международного противоминного центра ВС. 21 августа в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России.
Обновлено в 17:00
Экономика

Минприроды решило добиться утилизации товаров и упаковки на 100%

Минприроды выступило с идеей повысить для производителей нормативы по утилизации товаров и упаковки до 100%.
Обновлено вчера в 01:15
Происшествия

«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям

Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено в 17:38
Хоккей

Рижское «Динамо» обыграло «Автомобилист» на Кубке ЛЖД

Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес

Ироничный выбор: Софи Тернер повторила образ бывшей девушки мужа

Девушка пришла на вечеринку в честь дня рождения своего мужа, музыканта Джо Джонаса, в таком же платье, как у певицы Тэйлор Свифт, с которой ранее встречался Джо.
Обновлено в 14:03
Экономика

Составлен рейтинг регионов России с самым доступным бензином

Самый доступный бензин АИ-92 продают в Ямало-Ненецком автономном округе. На среднюю зарплату здесь можно купить в месяц 2080 литров бензина.
Обновлено 18 августа в 23:08
Шоу-бизнес

В Сети появилась фотография с Ким Кардашьян без макияжа

Как оказалось, даже в этих случаях поклонники не видят настоящего лица кумира, в чём те убедились, посмотрев снимок Instagram-дивы, сделанный на улице во время прогулки.В кадре пользователи Сети увидели не модель, а обыкновенную женщину, имеющую проблемную кожу.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Россия созвала Совбез ООН из-за ракетных испытаний США

Обновлено в 20:54
Армия и оружие

США и Румыния собрались укрепить позиции НАТО в Черном море

«Наши вооруженные силы солидарны в деле защиты свободы и намерены укрепить нашу оборонительную позицию на восточном фланге НАТО, в том числе и в Черном море», — говорится в заявлении.
Обновлено в 21:19
Киберспорт

На gamescom 2019 показали игровой процесс Biomutant

Обновлено в 15:33
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Технологии

Bloomberg: глава Huawei требует от сотрудников новые проекты

Глава Huawei Рен Женфей фактически ввел в своей компании военное положение - во внутреннем письме к своим сотрудникам он заявил о том, что настал момент истины, и призвал всех мобилизовать свои усилия для разработки новых проектов.
Обновлено в 09:19
Здоровье

Названа реальная польза стручковой фасоли

Обновлено в 05:17
Технологии

Сбербанк запустил сервис по проверке кандидатов при найме на работу

«Стоимость сервиса символична и позволит компании с любым уровнем доходов помочь себе в подборе кандидатов с хорошим профессиональным бэкграундом и положительным социальным и гражданским статусом», — сказал управляющий директор, дивизион «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.
Обновлено в 09:38
Транспорт

Пересадки с МЦД на метро сделают бесплатными

Обновлено в 16:03
Космос

У «Роскосмоса» нет денег на создание солнечного паруса, заявил Рогозин

"Роскосмос" из-за отсутствия финансирования не разрабатывает солнечный парус, использующий силу солнечного ветра для движения, но не видит технических проблем для реализации такого проекта.
Обновлено в 06:03
Главное