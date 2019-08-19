Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку из Петербурга могут перевезти в РоссиюИзвестия 15:58
Родителям 12-летней россиянки, которая находится в критическом состоянии после инцидента в бассейне отеля в турецком Бодруме, порекомендовали обратиться в Минздрав РФ, чтобы при необходимости эвакуировать ее на родину.
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«Засосало в трубу, сердце запускали пять раз». 12-летняя девочка из Петербурга захлебнулась в бассейне в Турции
Турецкие врачи борются за жизнь 12-летней девочки из Петербурга. Во время купания в бассейне в отеле Sunhill в Бодруме её руку, со слов матери, засосало в трубу, и она захлебнулась. Достали её из воды гости отеля.Фонтанка.Ру01:59
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Семье захлебнувшейся в турецком бассейне школьницы помогли только петербургские танцоры
Московский Комсомолец10:59
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У «Роскосмоса» нет денег на создание солнечного паруса, заявил Рогозин
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