Турецкие врачи борются за жизнь 12-летней девочки из Петербурга. Во время купания в бассейне в отеле Sunhill в Бодруме её руку, со слов матери, засосало в трубу, и она захлебнулась. Достали её из воды гости отеля.

с чего всё началось

Родителям 12-летней россиянки, которая находится в критическом состоянии после инцидента в бассейне отеля в турецком Бодруме, порекомендовали обратиться в Минздрав РФ, чтобы при необходимости эвакуировать ее на родину.

Пострадавшую в Турции девочку из Петербурга могут перевезти в Россию

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