Происшествия
Пострадавшими от паводка в Приангарье признали 45 тысяч человекТелеканал 360° 01:45
Паводок в Иркутской области привел к огромным разрушениям, из-за которых 45 тысяч человек признали пострадавшими. Об этом сообщил областной губернатор Сергей Левченко. По его словам, за время после наводнения в местные суды обратилось рекордное количество местных жителей.
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Губернатор Иркутской области: Наводнение в июле – крупнейшее в стране за 100 лет
Общественное телевидение России09 августа в 13:24
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:27, Вашингтон
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.
Обновлено в 05:09
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Футбол
«Бавария» отказалась от покупки Сане
«Бавария» отказалась от приобретения полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане. Такими данными располагает Mirror.
Обновлено в 06:32
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 миллиарда рублей
В подмосковном Воскресенске дворник на предприятии ЖКХ оказалась должна около двух миллиардов рублей.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Политика
Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций в YouTube
Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Политика
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Лидеры Франции, Германии и России проигнорировали обращение президента Украины Владимира Зеленского о проведении экстренной встречи в нормандском формате.
Обновлено вчера в 03:21
Политика
Захарова отреагировала на план Киева по возвращению Донбасса
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено в 07:20
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Здоровье
Две тысячи волгоградцев привили от пневмококковой инфекции
До конца этого года более 21 тысячи пациентов смогут воспользоваться этой услугой и пройти диспансеризацию, а также профилактические врачебные осмотры Напомним, 8 августа глава региона Андрей Бочаров на встрече с Президентом России Владимиром Путиным обсуждал вопросы развития медицины в области, в том числе помощи пожилым людям.
Обновлено в 06:40
Религия
Великий праздник Курбан-байрам отмечают мусульмане
Праздник продлится три дня, в течение этого времени мусульманам запрещено устраивать распри и ссориться.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Архип Глушко и Мария Слугина впервые рассказали о своем романе
Поклонники Наташи Королевой активно обсуждают первый серьезный роман ее единственного сына Архипа Глушко.
Обновлено в 01:49
Общество
Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек
Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.
Обновлено в 06:06
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Религия
Власти РФ поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев поздравили российских мусульман с праздником Курбан-байрам, который отмечается 11 августа.
Обновлено в 04:59
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Экономика
Кубанским аграриям предоставят субсидии на мелиорацию земель
По данным краевого минсельхоза, аграрии могут направить деньги на восстановление и развитие мелиоративного комплекса, увеличить площади орошаемых территорий.
Обновлено в 05:24
Футбол
На матч «Порту» – «Краснодар» назначена итальянская бригада арбитров
В первом матче, который состоялся в Краснодаре, победу со счетом 1:0 одержали футболисты португальской команды.
Обновлено в 05:55
Политика
Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Футбол
Дзюба «наказал» Малкома за попадание мячом в судью
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба "наказал" одноклубника Малкома за эпизод, произошедший во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:57
Общество
Названы 11 преимуществ жизни с кошками
Обновлено вчера в 19:30
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Под Ачинском потушили пожар на складе боеприпасов
Обновлено в 01:39
Здоровье
Волгоградцам назвали 5 причин начать следить за дыханием
Тяжелое дыхание может быть не только у астматиков – многие просто не умеют правильно дышать и даже не подозревают о том, что делают это не так.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Все пятеро погибших при взрыве в Северодвинске были из Сарова
Пятеро сотрудников «Росатома», погибшие при взрыве во время испытаний в Северодвинске, жили в Сарове, работали в конструкторском бюро № 12 РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ
Ополченцы уничтожили ударный беспилотник украинских силовиков, который, предположительно, собирался сбросить боеприпас на село Ленинское, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Обновлено в 05:55
Гаджеты
Рассекречено возможное название iPhone 11
Новый флагманский смартфон от американской корпорации Apple может выйти под названием iPhone 11 Pro.
Обновлено в 02:31