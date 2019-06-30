Общество
Пострадавшим в Иркутской области начали выплачивать компенсацииLenta.ru вчера в 23:44
Компенсации начали выплачивать пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом заявил губернатор региона Сергей Левченко, передает «Интерфакс».
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Паводки в Иркутской области: жителям затопленных районов построят новое жилье
КП - Иркутсквчера в 03:26
Жители пострадавших от наводнения районов Приангарья получат первые выплаты 29 июня
IrkutskMediaвчера в 03:40
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Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
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В Тбилиси проходит массовое шествие
Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".
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В Гагаузии начались выборы башкана автономии
В автономной области Молдавии — Гагаузии — в воскресенье начались выборы главы региона — башкана.
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Общество
На реках в Иркутской области ожидается подъем уровня воды
На реке Уда у населенного пункта Октябрьский Нижнеудинского района вода поднимется до отметки 700-750 см при критической норме 570 см. На реке Оке у села Усть-Када продолжится подъем уровня воды до отметок 580-640 см, при критическом – 600см.
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По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
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Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
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Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
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Представители отечественного автопроизводителя УАЗ опубликовали в соцсетях позабытую версию «буханки» – микроавтобус «Десна», который был выпущен в 1970-х годах.
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Общество
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В цитате, которую приводит bnkirov, обозначено, что Кировская область заняла второе место среди регионов, где тарифы на услуги ЖКХ в 2018 году выросли сильнее, чем в среднем по стране.
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Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Художник из Нижнего Тагила получил государственную премию «Инновация»
Уроженец Нижнего Тагила, автор проектов Уральского филиала государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Владимир Селезнев получил государственную премию Инновация в номинации Художник года за выставку-ретроспективу Иногда кратчайший путь - самый длинный .
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Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
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Ученые описали предсмертные переживания человека
Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
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Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
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Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+
Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
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Путин прилетел в Минск на закрытие Европейских игр
Президент Владимир Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр, сообщает «Интерфакс».
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Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскритиковал предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о продлении договора на транзит газа.
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Помощник Семака оценил сборы «Зенита» в Австрии
Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра прокомментировал работу команды на предсезонных сборах в Австрии.
Обновлено вчера в 14:03
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Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
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Средневзвешенная ставка по ипотеке в России снизилась по итогам мая 2019 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Банка России.
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Врач года в Татарстане: «Сейчас дети высшего класса не учатся в медицинских институтах»
Профессор Энвер Богданов о "молодых" инсультах, развитии платной медицины, поисках "турецкого седла" и консультантах сериала "Доктор Хаус" Шеф неврологической клиники РКБ, заведующий кафедрой неврологии и реабилитации КГМУ Энвер Богданов в этом году одержал победу в конкурсе "Врач года — Ак чэчэклэр" и был признан лучшим врачом республики.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных
Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
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