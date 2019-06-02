Происшествия

Пострадавшим при взрывах в Дзержинске выплатят по 150 тысяч рублейАфиша Daily 04:22

Пострадавшим жителям Дзержинска, которые были госпитализированы в результате взрывов на заводе «Кристалл», выплатят материальную компенсацию в размере 150 тыс. рублей, пишет ТАСС. 100 тыс. рублей выплатят из бюджета Нижегородской области и по 50 тыс. рублей из городского бюджета.
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Глеб Никитин
Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь.
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