Пострадавшим при взрывах в Дзержинске выплатят по 150 тысяч рублейАфиша Daily 04:22

Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь.

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Пострадавшим при взрывах в Дзержинске выплатят по 150 тысяч рублей

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