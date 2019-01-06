Происшествия
Пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске увеличат выплаты
Пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске увеличат выплатыИзвестия03:04
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение увеличить региональные выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске до 93 млн рублей. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщает пресс-служба главы региона. Прежний объем помощи пострадавшим составлял 66 млн рублей.
Известия03:04
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Объем региональных выплат пострадавшим в Магнитогорске увеличен до 93 миллионов рублей
Урал-пресс-информ03:01
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