Экономика
Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделят 450 млн рублейМетагазета вчера в 08:40
Правительство РФ выделило 450 млн рублей для пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Согласно документу, деньги предназначены на строительство и приобретение нового жилья взамен утраченного.
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Забайкалье получит 450 млн руб. на обеспечение жильем пострадавших от пожаров
Rambler News Serviceвчера в 05:43
Правительство выделило 450 млн рублей для пострадавших от пожара в Забайкалье
Говорит Москвавчера в 05:57
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