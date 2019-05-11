Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделят 450 млн рублейМетагазета вчера в 08:40

Правительство РФ выделило 450 млн рублей для пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Согласно документу, деньги предназначены на строительство и приобретение нового жилья взамен утраченного.

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделят 450 млн рублей

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