Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублейRT на русском 05:57

Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда для обеспечения жильём признанных пострадавшими от природных пожаров жителей Забайкалья.

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублей

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