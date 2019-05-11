Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублейRT на русском 05:57

Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда для обеспечения жильём признанных пострадавшими от природных пожаров жителей Забайкалья.

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублей

Политика «Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе» В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.

Хоккей Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Футбол «Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел из РПЛ Красноярский футбольный клуб «Енисей» проиграл «Краснодару» и досрочно потерял все шансы остаться Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Культура Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище Композитора Евгения Крылатова похоронили рядом с женой.

Армия и оружие Минобороны Латвии готовит запрет на празднование Дня Победы в форме Министр обороны Латвии Артис Пабрикс планирует законодательно запретить военнослужащим запаса праздновать День Победы в форменной одежде.

Здоровье 7 правил, чтобы дожить до 100 лет Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.

Происшествия Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.

Футбол В Петербург привезли Кубок чемпионов России В субботу, 11 мая, в Петербург привезли Кубок чемпионов Российской премьер-лиги. С Московского вокзала трофей увезли в Дом Зингера.

Происшествия Школьника из Первоуральска забили до смерти из-за сигареты В Первоуральске Свердловской области хулиганы забили до смерти 15-летнего школьника за отказ поделиться сигаретой.

Происшествия Сель в Дагестане повредил более 100 домов В результате схода селя в четырех населенных пунктах Дагестана 9 мая были повреждены дома и техника, а также нанесен ущерб поголовью скота.

Политика В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне Митрополит Илларион посоветовал восхищающимся фигурой Сталина съездить на Бутовский полигон — крупнейшее в Москве место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий сталинской эпохи.

Происшествия Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.

Шоу-бизнес Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.

Происшествия У берегов Туниса затонула лодка, погибли около 60 мигрантов Около 60 нелегальных мигрантов, большинство из которых уроженцы Бангладеш, погибли при крушении надувной лодки в ночь на пятницу в 74 километрах от побережья Туниса.

Шоу-бизнес Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Политика Адвокат Трампа отменил поездку на Украину Джулиани подчеркнул, что его решение никак не связано с предстоящими выборами президента, которые состоятся в США в 2020 г. Ранее адвокат Трампа в интервью The New York Times сообщил, что планирует в ближайшее время посетить Украину, чтобы убедить новые власти провести расследования по двум вопросам, представляющим большой интерес для американских властей.