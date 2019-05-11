Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублейRT на русском 05:57

Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда для обеспечения жильём признанных пострадавшими от природных пожаров жителей Забайкалья.

Финансы Госдолг Японии превысил $10 трлн Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.

Спорт Японский фигурист назвал ноги Загитовой идеальными Японский фигурист Дайсукэ Такахаси высоко отозвался о красоте российской фигуристки Алины Загитовой.

Происшествия Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100 Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.

Политика В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой» Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.

Футбол «МЮ» отказался от де Лигта из-за склонности к полноте Как утверждает Mirror, английский клуб активно интересовался футболистом и был близок к его приобретению в рамках летнего трансферного окна, но скаут «Красных дьяволов» Марсель Бут порекомендовал не делать ставку на де Лигта, так как он склонен к полноте, как и его отец.

Наука Ученые выяснили, кто больше сплетничает Психологи из Калифорнийского университета (США) Меган Роббинс и Александр Каран решили выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы, пишет «Российская газета».

Шоу-бизнес «Пуговка» из «Папиных дочек» не собирается продолжать карьеру актрисы Могла ли знать маленькая «Пуговка» о том, что пройдет совсем немного времени, и роль пристанет к ней так, что и во взрослой 17-летней красавице все окружающие будут искать того ребенка из полюбившегося сериала.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Происшествия В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Политика В США заявили об отсутствии стратегии по борьбе с доминированием Китая У США нет стратегии по ведению внешней политики в отношении Китая, поэтому Пекин имеет преимущества перед Вашингтоном в переговорах по торговле, считает экс-глава Центральной разведки Роберт Гейтс.

Политика Адвокат Трампа отменил поездку на Украину Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Происшествия Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.

Общество Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко «Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.

Общество Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.