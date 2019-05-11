Экономика

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублейRT на русском 05:57

Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда для обеспечения жильём признанных пострадавшими от природных пожаров жителей Забайкалья.
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Кабмин выделил 450 млн руб. пострадавшим от пожаров в Забайкалье

РБК06:32

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублей

RT на русском05:57

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 миллионов рублей

РИА Новости06:02

Кабмин выделил 450 млн рублей на жилье для пострадавших при пожарах в Забайкалье

ТАСС06:09

Кабмин выделил почти полмиллиарда для пострадавших от пожаров в Забайкалье

Газета.Ru05:46

Забайкалье получит 450 млн руб. на обеспечение жильем пострадавших от пожаров

Rambler News Service05:43

Правительство выделило 450 млн рублей для пострадавших от пожара в Забайкалье

Говорит Москва05:57
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

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Госдолг Японии превысил $10 трлн

Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
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Спорт

Японский фигурист назвал ноги Загитовой идеальными

Японский фигурист Дайсукэ Такахаси высоко отозвался о красоте российской фигуристки Алины Загитовой.
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Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
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Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
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«МЮ» отказался от де Лигта из-за склонности к полноте

Как утверждает Mirror, английский клуб активно интересовался футболистом и был близок к его приобретению в рамках летнего трансферного окна, но скаут «Красных дьяволов» Марсель Бут порекомендовал не делать ставку на де Лигта, так как он склонен к полноте, как и его отец.
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Наука

Ученые выяснили, кто больше сплетничает

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«Any Random Kindness»: послушайте новый альбом группы Haelos

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Шоу-бизнес

«Пуговка» из «Папиных дочек» не собирается продолжать карьеру актрисы

Могла ли знать маленькая «Пуговка» о том, что пройдет совсем немного времени, и роль пристанет к ней так, что и во взрослой 17-летней красавице все окружающие будут искать того ребенка из полюбившегося сериала.
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Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

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Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

Обновлено в 11:32
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Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже

Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
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Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила не сжигать тело отца

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Политика

В США заявили об отсутствии стратегии по борьбе с доминированием Китая

У США нет стратегии по ведению внешней политики в отношении Китая, поэтому Пекин имеет преимущества перед Вашингтоном в переговорах по торговле, считает экс-глава Центральной разведки Роберт Гейтс.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

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Адвокат Трампа отменил поездку на Украину

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
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Происшествия

Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале

Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
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Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
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Солдаты НАТО погибли в результате взрыва в Латвии

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В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737

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Общество

Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Общество

Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
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Здоровье

Врачи назвали пять «странных» признаков диабета

Многие люди могут долгое время жить с диабетом, даже не подозревая об этом, поскольку признаки заболевания не всегда вызывают плохое самочувствие.
Обновлено в 09:21
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