Экономика
Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублейRT на русском 05:57
Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда для обеспечения жильём признанных пострадавшими от природных пожаров жителей Забайкалья.
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Забайкалье получит 450 млн руб. на обеспечение жильем пострадавших от пожаров
Rambler News Service05:43
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