Экономика

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублейRT на русском 05:57

Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда для обеспечения жильём признанных пострадавшими от природных пожаров жителей Забайкалья.
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Кабмин выделил почти полмиллиарда для пострадавших от пожаров в Забайкалье

Газета.Ru05:46

Кабмин выделил 450 млн рублей на жилье для пострадавших при пожарах в Забайкалье

ТАСС06:09

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 миллионов рублей

РИА Новости06:02

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублей

RT на русском05:57

Кабмин выделил 450 млн руб. пострадавшим от пожаров в Забайкалье

РБК06:32

Забайкалье получит 450 млн руб. на обеспечение жильем пострадавших от пожаров

Rambler News Service05:43

Правительство выделило 450 млн рублей для пострадавших от пожара в Забайкалье

Говорит Москва05:57
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Общество

Падение байкера во время трюка сняли на видео в Воронеже

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Умер самый пожилой житель России

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В Купчино столкнулись легковушка, трамвай и маршрутка

«Предварительно, легковушка по правой обгоняла, поймала лужу, и его выкинуло в микроавтобус, который уже и попал в трамвай, снеся все и перевернувшись», – пояснил очевидец Кирилл Христофоров.
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Происшествия

Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100

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Как Запад может захватить Калининград

Юрий Кнутов сообщил о том, что у Запада существует минимум два плана. Первый включает в себя внедрение иностранных активистов.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке

Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
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Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР

Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
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600 000 долларов за ПК Apple. На аукционе Christie собираются продавать очередной компьютер Apple-1

Обновлено в 05:52
Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на Украину

Джулиани подчеркнул, что его решение никак не связано с предстоящими выборами президента, которые состоятся в США в 2020 г. Ранее адвокат Трампа в интервью The New York Times сообщил, что планирует в ближайшее время посетить Украину, чтобы убедить новые власти провести расследования по двум вопросам, представляющим большой интерес для американских властей.
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Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой

Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Россиянка попалась со 100 кг экстази на белорусской таможне

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Космос

Прошло испытание прототипа будущего межзвездного зонда

Обновлено вчера в 19:40
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МИД Болгарии возмутили слова посла Турции об изучении турецкого языка

Посла Турции в Болгарии вызвали для объяснений в МИД страны. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.
Обновлено в 12:12
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Не менее 70 мигрантов утонули в море у берегов Туниса

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Не станет исключением и последний выходной майских праздников: в воскресенье, 12 мая, обещают ливни с грозами и порывистый ветер.
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Сель в Дагестане повредил более 100 домов

В результате схода селя в четырех населенных пунктах Дагестана 9 мая были повреждены дома и техника, а также нанесен ущерб поголовью скота.
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Спойлеры к финалу «Игры престолов» появились в сети

Заключительная серия «Игры престолов» официально выйдет 19 мая.
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МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов

В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В Индонезии более 30 заключенных сбежали из тюрьмы

По меньшей мере 34 заключенных сбежали из тюрьмы в индонезийском городе Сиак-Сри-Индрапура (Siak Sri Indrapura) на острове Суматра после бунта, сообщает агентство Antara со ссылкой на полицию.
Обновлено в 10:26
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Стала известна дата похорон Сергея Доренко

Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, сообщает радиостанция "Говори Москва", где работал журналист.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

Поклонская и Залдостанов прибыли в ДНР на празднование Дня Республики

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Политика

Трамп назвал способ избежать увеличения пошлин на товары

Президент США Дональд Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.
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«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел в ФНЛ

Сегодня в Красноярске состоялся матч 28-го тура чемпионата России по футболу. Красноярский «Енисей» принимал на своем поле «Краснодар».
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Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг

Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
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Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

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Обновлено вчера в 12:47
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