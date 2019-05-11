Экономика

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублейRT на русском 05:57

Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда для обеспечения жильём признанных пострадавшими от природных пожаров жителей Забайкалья.
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Кабмин выделил 450 млн руб. пострадавшим от пожаров в Забайкалье

РБК06:32

Кабмин выделил почти полмиллиарда для пострадавших от пожаров в Забайкалье

Газета.Ru05:46

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 миллионов рублей

РИА Новости06:02

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублей

RT на русском05:57

Кабмин выделил 450 млн рублей на жилье для пострадавших при пожарах в Забайкалье

ТАСС06:09

Забайкалье получит 450 млн руб. на обеспечение жильем пострадавших от пожаров

Rambler News Service05:43

Правительство выделило 450 млн рублей для пострадавших от пожара в Забайкалье

Говорит Москва05:57
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Происшествия

Истощенная 2-летняя девочка и два трупа найдены в киевской многоэтажке

Обновлено в 10:57
Происшествия

В Мексике прогремел взрыв на рынке пиротехники

Мощный взрыв прогремел в субботу на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек.
Обновлено в 13:33
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Культура

В Севастополе открывается 15-й международный кинофестиваль «Победили вместе»

Рекордное число участников из-за рубежа ожидается на 15-ом международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе", который отрывается в воскресенье в Севастополе.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие

Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, сообщили в ДНР

Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес

Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье

Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.
Обновлено в 10:35
Культура

Умер актер Клемент фон Франкенстайн

Американский актер с кудрявой генеалогией Клемент Сейнт-Джордж фон Франкенстайн умер на 75-м году жизни в четверг в госпитале в Лос-Анджелесе, не выходя из десятидневной искусственной комы.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу

Подписчики Яны удивились, как с такой нагрузкой Саша будет ходить в школу, на что продюсер ответила, что мальчик не будет посещать учебное заведение.
Обновлено в 11:32
Кино

В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов

10 мая, в Иркутске, в возрасте 51 года скоропостижно скончался известный режиссёр, оператор и фотограф Николай Тарханов.
Обновлено в 02:03
Общество

Власти Сицилии призвали россиян купить дом за 1 евро

Россиянам предложили купить в сицилийской провинции Кальтаниссета любой заброшенный дом за один евро.
Обновлено в 20:53
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Транспорт

МВД: дорожные знаки уменьшенных размеров приведут к росту ДТП

Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий в России, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.
Обновлено в 20:28
Армия и оружие

Американцы шпионили на параде Победы за новейшими разработками РФ

Обновлено в 05:52
Происшествия

В судоходный канал Хьюстона вытекли тонны нефтепродуктов

В судоходном канале Хьюстона в воду вытекли тонны нефтепродуктов после столкновения танкера и буксира, транспортировавших две баржи нефти, информирует телеканал CBS News со ссылкой на сообщение береговой охраны США.
Обновлено вчера в 23:15
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Политика

Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния

Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

«Двойник» Ким Кардашьян заявила, что она красивее «оригинала»

Сербская поп-звезда Индира Арадинович, считающаяся «двойником» американской модели Ким Кардашьян, заявила, что она красивее актрисы из США благодаря натуральным формам и отсутствию пластических операций.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Число погибших при взрыве газа в Ростовской области возросло до двух

Обновлено в 20:55
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено в 16:22
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов показал фото с прогулки со своим новорожденным сыном

Артист с удовольствием публикует фотографии с новорожденным сыном, сделанными во время прогулки, подписывая их с гордостью «Яжотец-молодец» и сопровождая хэштегами #яжбать #вдекрете.
Обновлено в 04:16
Общество

Эксперт рассказал, как завершить майские праздники без депрессии

Врач-психотерапевт Константин Ольховой поделился с РИА Новости советами, которые помогут избежать отчаяния после репетиции лета и вернуться к рабочему режиму с минимальными психологическими потерями.
Обновлено в 20:15
Хоккей

Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи

Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Супруга Максима Резника сообщила о сердечном приступе мужа

Жена скандально известного депутата ЗакСа Максима Резника рассказала о том, что у её супруга произошел сердечный приступ.
Обновлено в 16:21
Футбол

Тренер «Анже»: «Не понимаю, почему Неймара освистывают. Это футбольный художник, его нужно защищать»

Главный тренер «Анже» Стефан Мулен после поражения своей команды от «ПСЖ» (1:2) в домашнем матче 36-го тура Лиги 1 заявил, что не понимает свиста в адрес нападающего парижан Неймара.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца

В японской префектуре Фукусима семеро школьников пострадали при падении навеса от солнца во время проведения спортивного праздника на территории учебного заведения.
Обновлено в 04:03
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребёнка

Обновлено в 18:19
Космос

Россия хочет запустить на Луну аппарат под управлением робота

Межпланетная станция «Луна-29» может доставить на спутник Земли аппарат, управляемый антропоморфным роботом.
Обновлено в 18:44
Политика

Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин

Президент Дональд Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на импортируемые товары в США.
Обновлено в 12:15
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