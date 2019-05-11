Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублейRT на русском 05:57

Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда для обеспечения жильём признанных пострадавшими от природных пожаров жителей Забайкалья.

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублей

Происшествия В Мексике прогремел взрыв на рынке пиротехники Мощный взрыв прогремел в субботу на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек.

Общество Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.

Культура В Севастополе открывается 15-й международный кинофестиваль «Победили вместе» Рекордное число участников из-за рубежа ожидается на 15-ом международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе", который отрывается в воскресенье в Севастополе.

Шоу-бизнес Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.

Культура Умер актер Клемент фон Франкенстайн Американский актер с кудрявой генеалогией Клемент Сейнт-Джордж фон Франкенстайн умер на 75-м году жизни в четверг в госпитале в Лос-Анджелесе, не выходя из десятидневной искусственной комы.

Шоу-бизнес Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу Подписчики Яны удивились, как с такой нагрузкой Саша будет ходить в школу, на что продюсер ответила, что мальчик не будет посещать учебное заведение.

Кино В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов 10 мая, в Иркутске, в возрасте 51 года скоропостижно скончался известный режиссёр, оператор и фотограф Николай Тарханов.

Общество Власти Сицилии призвали россиян купить дом за 1 евро Россиянам предложили купить в сицилийской провинции Кальтаниссета любой заброшенный дом за один евро.

Политика ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.

Транспорт МВД: дорожные знаки уменьшенных размеров приведут к росту ДТП Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий в России, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Происшествия В судоходный канал Хьюстона вытекли тонны нефтепродуктов В судоходном канале Хьюстона в воду вытекли тонны нефтепродуктов после столкновения танкера и буксира, транспортировавших две баржи нефти, информирует телеканал CBS News со ссылкой на сообщение береговой охраны США.

Наука Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).

Политика Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.

Шоу-бизнес «Двойник» Ким Кардашьян заявила, что она красивее «оригинала» Сербская поп-звезда Индира Арадинович, считающаяся «двойником» американской модели Ким Кардашьян, заявила, что она красивее актрисы из США благодаря натуральным формам и отсутствию пластических операций.

Происшествия Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.

Общество «Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.

Шоу-бизнес Кирилл Сафонов показал фото с прогулки со своим новорожденным сыном Артист с удовольствием публикует фотографии с новорожденным сыном, сделанными во время прогулки, подписывая их с гордостью «Яжотец-молодец» и сопровождая хэштегами #яжбать #вдекрете.

Общество Эксперт рассказал, как завершить майские праздники без депрессии Врач-психотерапевт Константин Ольховой поделился с РИА Новости советами, которые помогут избежать отчаяния после репетиции лета и вернуться к рабочему режиму с минимальными психологическими потерями.

Хоккей Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Происшествия Супруга Максима Резника сообщила о сердечном приступе мужа Жена скандально известного депутата ЗакСа Максима Резника рассказала о том, что у её супруга произошел сердечный приступ.

Футбол Тренер «Анже»: «Не понимаю, почему Неймара освистывают. Это футбольный художник, его нужно защищать» Главный тренер «Анже» Стефан Мулен после поражения своей команды от «ПСЖ» (1:2) в домашнем матче 36-го тура Лиги 1 заявил, что не понимает свиста в адрес нападающего парижан Неймара.

Происшествия Семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца В японской префектуре Фукусима семеро школьников пострадали при падении навеса от солнца во время проведения спортивного праздника на территории учебного заведения.

Политика В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Космос Россия хочет запустить на Луну аппарат под управлением робота Межпланетная станция «Луна-29» может доставить на спутник Земли аппарат, управляемый антропоморфным роботом.