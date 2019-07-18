Экономика

Пострадавшим от потопа в Приангарье построят общежитияREGNUM 00:00

Как пояснил заместитель министра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев, общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске — на 200, в Чуне — на 100 человек.
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Быстровозводимые общежития хотят построить в пострадавших от паводков Тулуне, Нижнеудинске и Чуне

Иркутск Сегодня00:05

Наводнение в Иркутской области: в пострадавших районах появятся три общежития для тех, кто потерял жилье

КП - Иркутск02:14

Три общежития построят для жителей, пострадавших от паводка в Иркутской области

SIA.ruвчера в 23:04

В Тулуне, Нижнеудинске и Чуне построят быстровозводимые общежития для пострадавших от паводков

Байкал2401:04

Три общежития построят в подтопленной Иркутской области

ИрСитивчера в 23:11

Три быстровозводимых общежития планируется построить для граждан пострадавших территорий

Байкал Инфовчера в 23:06

В затопленных зонах Иркутской области построят три быстровозводимых общежития для пострадавших

Твой Иркутск01:27
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:15, Вашингтон
Политика

В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы

МИД РФ взаимодействует с Минфином по поводу возвращения из казначейства денег, предназначенных для выплаты взноса в ПАСЕ за период 2017-2018 годы, готовятся соответствующие документы, но это процесс небыстрый, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел России Андрей Келин.
Обновлено в 03:12
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Обновлено вчера в 15:55
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Политика

Помощники Зеленского планируют добиться переговоров с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:19
Кино

Госпитализирован актер Валерий Афанасьев

Обновлено в 02:49
Наука

Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана

При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
Обновлено вчера в 16:25
Гаджеты

Пользователи массово переходят с iPhone на Android-смартфоны

По словам BankMyCell, даже лояльность пользователей Samsung выше: только 7,7% пользователей Galaxy S9 перешли на iPhone, в то время как свой iPhone X на смартфон другого бренда обменяло 26% владельцев.
Обновлено в 03:47
Кино

Премьера фильма от Disney «Король Лев» скоро выходит на экраны России

На экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney "Король Лев", передает nevnov. ru. Картина уже давно обсуждается в Сети.
Обновлено в 03:51
Общество

Во Францию вернется аномальная жара

В разгар отпускного и туристического сезона во Францию возвращается аномальная жара, которая наблюдалась на большей территории страны в конце июня.
Обновлено в 00:07
Политика

Медведев назвал дату перехода россиян на электронные паспорта

Премьер – министр России Дмитрий Медведев, в среду, 17 июля, в ходе совещания сказал, что уже через 4 года граждане страны смогут начать пользоваться электронными паспортами.
Обновлено вчера в 13:24
Теннис

Хачанов и Медведев попали в заявку на US Open

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов вошли в число участников турнира US Open, который будет проходить в период с 26 августа по 8 сентября.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия

Под Тверью отключили три энергоблока АЭС

Обновлено в 01:35
Политика

Россия допускает возможность отмены виз для граждан Грузии

Россия по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии.
Обновлено вчера в 18:38
Общество

Роскачество проверило детские стиральные порошки

Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Авто

Опубликован топ-10 самых востребованных иномарок российской сборки

Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса

Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 02:51
Футбол

Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева

Обновлено в 03:47
Культура

Серебренников стал почетным доктором французского университета

Обновлено вчера в 13:44
Происшествия

Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек

В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Футбол

«Ювентус» объявил о переходе де Лигта

Обновлено в 03:34
Происшествия

В Астрахани задержаны несколько чиновников

Астраханский следственный комитет сообщил, что в рамках расследования 17 уголовных дел, возбужденных сегодня в отношении местных чиновников за мошенничество и превышение должностных полномочий, проведены обыски и выемки документов в квартирах и домах подозреваемых, а также в государственных учреждениях, где они занимали руководящие должности.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла

От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Футбол

Лимит на легионеров мешает Дани Алвесу перейти в «Манчестер Сити»

Наставник британского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в составе своей команды капитана национальной команды Бразилии Дани Алвеса, с которым ранее работал в каталонской «Барселоне», однако переходу может помешать лимит на легионеров, действующий в английской Премьер-лиге.
Обновлено в 02:34
Общество

В Приамурье дан старт строительству канатной дороги в Китай

Канатная дорога протяженностью 973 метра пройдет над рекой Амур и во второй половине 2022 года свяжет города Благовещенск и Хэйхэ.
Обновлено в 01:12
Футбол

«Верона» хочет подписать хавбека сборной Сербии Дарко Лазовича

Полузащитник Дарко Лазович может стать игроком «Вероны».
Обновлено в 02:57
Экономика

Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла

Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля.
Обновлено вчера в 16:32
Политика

Согласовано бессрочное перемирие в Донбассе

Контактная группа по урегулированию на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе с 21 июля, сообщила спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик после заседания в Минске.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
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